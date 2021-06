Publié il y a 34 minutes / Actualisé il y a 34 minutes

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants : le point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Prochain objectif de vaccination manqué aux Etats-Unis -

L'objectif fixé par Joe Biden de 70% de la population adulte avec au moins une injection de vaccin contre le Covid au 4 juillet, le jour de la fête nationale, sera manqué, a déclaré un responsable de la Maison Blanche.

- Mise en garde en Israël -

Le Premier ministre israélien Naftali Bennett a mis en garde contre une "nouvelle vague" de contaminations après une hausse du nombre des malades imputée au variant Delta, introduit en Israël par des voyageurs.

Les autorités israéliennes ont recensé lundi 125 nouveaux cas, dans un pays où plus de la moitié de la population a reçu deux doses de vaccin.

- L'OMS "inquiète" des assouplissements à l'Euro -

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) s'est inquiétée de l'assouplissement des restrictions dans certains des pays hôtes de l'Euro-2020, appelant à des réactions rapides après une hausse du nombre des cas de coronavirus aux abords de plusieurs stades. L'organisation onusienne déplore notamment que "quelques stades accueillant le tournoi relèvent actuellement le nombre des spectateurs autorisés à voir un match".

- Seconde dose Moderna pour Merkel -

La chancelière allemande Angela Merkel a reçu en seconde dose de vaccin contre le Covid-19 celui de Moderna, après s'être fait administrer l'AstraZeneca en première injection, a annoncé mardi la chancellerie.

- Moscou : un pass pour aller au restaurant -

La capitale russe a annoncé imposer à compter du 28 juin un pass sanitaire pour aller au restaurant, afin de contrer la flambée de Covid-19 due au variant Delta.

- Feu vert au plan de relance de l'Italie -

L'Italie a reçu le feu vert de la Commission européenne à son plan de relance, censé revigorer une économie terrassée par la pandémie liée au coronavirus, a annoncé le chef du gouvernement Mario Draghi.

Première bénéficiaire du méga-plan de relance européen de 750 milliards d'euros, l'Italie recevra au total 191,5 milliards d'euros de Bruxelles.

- Plus de 100.000 morts en Colombie -

La Colombie a dépassé lundi le nombre des 100.000 personnes tuées par le Covid-19 et a enregistré un nouveau record de morts en 24 heures, plus de 600.

- Nouveau cluster à Sydney -

L'Australie fait face à un nouveau foyer de Covid-19 à Sydney et les autorités locales ont en réponse rendu le port du masque à nouveau obligatoire dans les transports et les commerces, sans toutefois aller jusqu’au confinement.

- Le candidat-vaccin cubain efficace à 92% -

Le candidat-vaccin Abdala mis au point par Cuba contre le coronavirus, le premier créé en Amérique latine, affiche une efficacité de 92,28% contre la maladie, a annoncé le groupe pharmaceutique d'Etat BioCubaFarma.

- Rassemblements interdits au Rwanda -

Le Rwanda a annoncé de nouvelles restrictions pour lutter contre la propagation des cas de Covid-19, notamment l'interdiction des mariages et de tous les rassemblements.

- Un Jordanien sur quatre au chômage -

Un Jordanien sur quatre est au chômage, une forte augmentation due principalement à la pandémie qui a frappé des secteurs entiers, notamment le tourisme, selon les derniers chiffres officiels.

- Rugby : 14.000 supporters autorisés pour la finale -

La jauge sera portée de 5.000 à 14.000 spectateurs au Stade de France pour la finale du Top 14 de rugby opposant vendredi soir Toulouse à La Rochelle, a annoncé mardi le gouvernement.

- Plus de 3,87 millions de morts -

La pandémie a fait au moins 3.875.359 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi à 10H00 GMT.

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 602.092 décès pour 33.554.339 cas recensés. Le Brésil, qui compte 502.586 morts, est suivi par l'Inde (389.302), le Mexique (231.244) et le Pérou (190.645).

Ces chiffres, qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sont globalement sous-évalués. L'OMS estime que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement calculé.



