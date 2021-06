Publié il y a 53 minutes / Actualisé il y a 53 minutes

Microsoft a présenté jeudi la nouvelle génération de son célèbre système d'exploitation Windows, qui a pour but de faciliter l'accès aux applications téléchargées sous Android, le système mobile développé par Google.

Microsoft a présenté jeudi la nouvelle génération de son célèbre système d'exploitation Windows, qui a pour but de faciliter l'accès aux applications téléchargées sous Android, le système mobile développé par Google.



Windows 11, la première évolution du système d'exploitation du géant de Redmond (Washington) en près de six ans, sera disponible dès cet été sous la forme d'une mise à jour gratuite pour les appareils équipés de Windows 10.

Une version initiale de Windows 11 sera proposée à un nombre restreint d'utilisateurs participant à un programme spécial, qui doit permettre à Microsoft d'obtenir des retours avant la mise à disposition pour le grand public.

"Aujourd'hui marque un jalon important dans l'histoire de Windows", a déclaré le patron de Microsoft Satya Nadella lors d'une présentation vidéo. "C'est le début d'une nouvelle génération d'informatique, où tout est réimaginé."

Les clients de Windows 11 pourront ainsi utiliser leurs applications mobiles Android sur leur ordinateur en passant par la boutique d'applications mobiles d'Amazon.

Limite de taille, ce magasin virtuel ne propose pas certaines des applications les plus populaires d'Android développées par Google, comme le service de cartographie Google Maps ou la messagerie électronique Gmail.

Le chef des produits de Microsoft, Panos Panay, s'est dit "enthousiaste à l'idée de ce partenariat avec Amazon et avec Intel grâce à l'utilisation de la technologie Intel Bridge".

Microsoft a également lancé une pique indirecte à Apple en se présentant comme une plateforme accueillante pour les développeurs, qui pourront conserver l'intégralité des revenus générés par leurs services en ayant recours à leur propre service de paiement.

La marque à la pomme est l'objet de nombreuses critiques en raison du montant de la commission qu'elle impose aux développeurs qui souhaitent rendre leurs applications disponibles sur son App Store.

Microsoft a également annoncé quelques changements cosmétiques à la présentation de Windows (le menu "Démarrer" est par exemple situé par défaut au centre de la barre des tâches) et une intégration renforcée avec le service de jeu à la demande de sa console Xbox.



Par Ulysse BELLIER - © 2021 AFP