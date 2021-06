Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 2 heures

Une vache qui restait portée disparue après s'être échappée d'un abattoir en compagnie d'une quarantaine de ses congénères a été retrouvée jeudi mais sera graciée après l'intervention d'une célébrité, l'auteure-compositrice Diane Warren, qui a plaidé sa cause.

Le troupeau de vaches avait suscité l'émoi mardi soir en s'enfuyant de l'abattoir où elles devaient finir leurs jours, entraînant les policiers appelés à la rescousse dans un long rodéo au beau milieu d'une zone résidentielle de l'est de Los Angeles.

Les bovins en fuite avaient sillonné les petites rues de Pico Rivera, s'attardant parfois sur les pelouses des maisons, avant d'être rattrapés par des hommes du shérif de Los Angeles aidés de policiers à cheval.

Une vache qui avait chargé une famille avec des enfants en bas âge avait été tuée par un policier et 38 autres avaient été reprises pour retrouver leur triste sort à l'abattoir.

Mais l'une d'elles continuait à jouer les filles de l'air et n'a été localisée que tôt jeudi matin par un passant, en train de brouter dans un champ à quelques kilomètres de l'abattoir.

Un responsable de la ville de Pico Rivera a annoncé jeudi que la vache aurait la vie sauve, grâce à Diane Warren, auteure-compositrice californienne ayant à son actif de multiples tubes internationaux, des musiques de films, un Grammy Award, un Emmy Award et deux Golden Globes.

L'artiste s'est en effet manifestée pour "faciliter la libération" de l'animal "en collaboration avec des refuges locaux".

La ville de Pico Rivera est elle-même en discussion avec les propriétaires de l'abattoir pour étudier la possibilité d'envoyer toutes les vaches évadées dans des refuges, a précisé le responsable.



