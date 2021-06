Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 16 minutes

Votera? Votera pas? La participation sera cruciale dimanche aux régionales après une abstention record au premier tour qui a favorisé les sortants PS et LR, et que le RN espère conjurer pour emporter la première région de son histoire, à un an de la présidentielle.

