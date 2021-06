Un an après une annulation historique pour cause de covid, Wimbledon (28 juin-11 juillet) et son gazon seront plus que jamais le temple du tennis où Novak Djokovic, Roger Federer et Serena Williams ont l'occasion de sublimer le cours de ce sport... et de leur palmarès.

. Djokovic pour un 20e Majeur

Le N.1 mondial, vainqueur en début de saison de l'Open d'Australie et il y a deux semaines à Roland-Garros de ses 18e et 19e titres du Grand Chelem, peut égaler le record de ses deux rivaux Roger Federer et Rafael Nadal (20).

"J'espère savoir dans deux semaines ce que ça représente d'avoir 20 titres du Grand Chelem", a déclaré le Serbe deux jours avant son entrée en lice pour la traditionnelle inauguration du Centre Court par le tenant du titre masculin.

"Je suis en pleine confiance après avoir remporté les deux premiers Majeurs de la saison et en ayant très bien joué à Roland-Garros. Ce tournoi m'a beaucoup demandé mentalement, physiquement, émotionnellement. Mais j'en suis aussi sorti avec énormément d'énergie positive et de confiance. Ça a créé comme une vague sur laquelle j'essaie de surfer", a-t-il ajouté.

Vainqueur d'une finale épique en 2019 face à Federer (il avait sauvé deux balles de match), le Serbe est le grand favori de cette édition 2021. Un sixième trophée sur le gazon londonien rapprocherait en outre le champion de 34 ans du Graal tennistique: réussir le Grand Chelem (que seuls ont réussi à ce jour Donald Budge en 1938 et Rod Laver en 1962 et 1969, ce dernier seulement durant l'ère Open).

"J'ai regardé Novak pendant que se préparait la cérémonie de remise des trophées à Roland-Garros et on aurait dit qu'il se préparait pour Wimbledon. J'ai eu l'impression que dans son esprit, il était déjà à se demander contre qui il jouerait à Wimbledon, comment il devrait jouer, et à penser à sa préparation, sa récupération... c'est une machine", a commenté sur Eurosport Misha Zverev.

Hasard du tirage au sort, et en l'absence de Rafael Nadal qui a renoncé pour "récupérer", Djokovic pourrait retrouver Federer pour une finale rêvée.

. Federer, le pari fou du 21e Majeur

Le Suisse, qui fêtera ses 40 ans en août, tente de se remettre d'une double arthroscopie du genou droit subie en 2020 et a fait de Wimbledon - où un neuvième titre ferait de lui l'unique détenteur du record de Majeurs (21) - son seul véritable objectif.

Pour preuve de son importance, Federer a préféré renoncer à jouer son huitième de finale à Roland-Garros pour préserver son genou. Mais il reste sur une élimination dès son deuxième match sur le gazon de Halle le 16 juin, qu'il a mise sur le compte d'une mauvaise attitude psychologique.

"Je suis maintenant à Wimbledon et j'ai une chance. Je sais que si je me mets bien en route, que j'atteins la seconde semaine, ce qui est mon objectif immédiat, je serai de plus en plus fort match après match et je pense que tout est possible", a-t-il prévenu en se disant "fort mentalement".

Reste que sa condition physique est une grande inconnue. Il pourrait trouver sur sa route théorique en quart le N.2 mondial Daniil Medvedev, vainqueur samedi à Majorque de son premier tournoi sur gazon, puis Alexander Zverev ou Matteo Berrettini en demies.

. Serena Williams et le rêve du 24e Majeur

L'Américaine aura 40 ans en septembre et malgré quatre échecs en finale (Wimbledon 2018 et 2019, US Open 2018 et 2019), elle court toujours après ce 24e titre du Grand Chelem qui lui permettrait d'égaler le record de Margaret Court.

"Il n'y a plus aucun match qui soit une victoire assurée. Toutes les joueuses jouent très bien. Quelle que soit l'adversaire, il faut être prête. Tout le monde a travaillé très dur pour être là", a commenté Williams.

En l'absence de Naomi Osaka, en détresse psychologique, et de la tenante du titre Simona Halep, qui souffre toujours du mollet gauche, la reine Serena pourrait retrouver sur sa route en demi-finales la N.1 mondiale Ashleigh Barty.

"J'adorerais être championne un jour ici, a reconnu l'Australienne. C'est un rêve, c'est un objectif. Les rêves ne se réalisent pas toujours, mais on peut se battre pour se donner toutes les chances. C'est ce que j'ai retenu de ces deux dernières années: j'annonce haut et fort mes espoirs et mes rêves et je pars à leur poursuite."



AFP