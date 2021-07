Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le peloton a quitté Tours jeudi à 14h04 et entamé la sixième étape du Tour de France, a priori favorable aux sprinteurs tout en étant propice aux bordures dans son final. Le maillot jaune Mathieu van der Poel (Alpecin) et 176 autres coureurs, dont Tadej Pogacar qui talonne le Néerlandais au classement général après avoir gagné le contre-la-montre de mercredi, se sont élancés de la préfecture d'Indre-et-Loire en direction de Châteauroux (Indre). L'arrivée de l'étape longue de 160,6 km est programmée entre 17h20 et 17h50.

