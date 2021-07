Publié il y a 9 heures / Actualisé il y a 17 minutes

Un Américain, champion dans l'art d'engloutir les hot dogs, a battu son propre record dimanche, en avalant 76 de ces sandwichs à la saucisse en 10 minutes lors d'une compétition à New York. Joey Chesnut, dit "Jaws" (les mâchoires), a remporté pour la 14e fois le traditionnel concours international Nathan's de mangeurs de hot dogs organisé chaque 4 juillet, à l'occasion de la fête nationale américaine. Le champion, qui en avait englouti 75 l'année dernière, a écrasé ses concurrents, avalant 26 saucisses et pain brioché de plus que son dauphin Geoffrey Esper.

