Publié il y a 31 minutes / Actualisé il y a 31 minutes

L'Union européenne a atteint son objectif de disposer de suffisamment de doses pour vacciner 70% de sa population adulte, a annoncé samedi la présidente de la Commission Ursula von der Leyen.

La responsabilité d'administrer les doses revient aux gouvernements des 27 Etats-membres, et certains avancent plus vite que d'autres, mais selon Madame von der Leyen "l'UE a tenu sa promesse".

Le programme d'achat commun de vaccins de l'UE, géré par la Commission européenne, a fourni 330 millions de doses du vaccin BioNTech-Pfizer, 100 millions de l'AstraZeneca, 50 millions du Moderna et 20 millions du Johnson & Johnson.

Tous, à l'exception du Johnson & Johnson requièrent l’injection de deux doses pour atteindre une efficacité maximale.

L'UE compte quelque 366 millions d'adultes.

"Ce weekend, nous avons livré suffisamment de vaccins aux États membres pour vacciner complètement au moins 70% de la population adulte ce mois-ci. D'ici demain, quelque 500 millions de doses auront été distribuées dans toutes les régions d'Europe", a déclaré von der Leyen.

"Le Covid 19 n'est pas encore vaincu. Mais nous sommes prêts à continuer à fournir des vaccins - également contre de nouveaux variants. Maintenant, les États membres doivent faire tout leur possible pour que la vaccination progresse. Ce n'est qu'alors que nous serons tous en sécurité".



Par Lucie AUBOURG - © 2021 AFP