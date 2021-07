Publié il y a 40 minutes / Actualisé il y a 40 minutes

Victoire pour le maillot jaune: le Slovène Tadej Pogacar (UAE) a remporté la 17e étape du Tour de France, mercredi, au col du Portet, la plus haute arrivée de l'épreuve cette année.

Victoire pour le maillot jaune: le Slovène Tadej Pogacar (UAE) a remporté la 17e étape du Tour de France, mercredi, au col du Portet, la plus haute arrivée de l'épreuve cette année.



A l'altitude de 2215 mètres, Pogacar a devancé de quelques secondes le Danois Jonas Vingegaard et l'Equatorien Richard Carapaz, les seuls à garder le contact avec lui dans la montée qui surplombe Saint-Lary-Soulan.

Le Français David Gaudu a pris la quatrième place de cette étape pyrénéenne, à 1 min 19 sec.

Principal perdant du jour, le Colombien Rigoberto Uran a reculé de la deuxième à la quatrième place du classement général.

A quatre jours de l'arrivée à Paris, Pogacar précède désormais Vingegaard de 5 min 39 sec et Carapaz de 5 min 43 sec. Uran pointe à plus de 7 minutes.

Pogacar, 22 ans, a enlevé son deuxième succès depuis le départ, après le contre-la-montre de Laval (5e étape). Son cinquième dans le Tour, puisqu'il s'était imposé par trois fois l'an passé lors de sa première participation.

Dans cette étape de 178,4 kilomètres, Anthony Pérez a distancé ses compagnons d'une échappée lancée de loin dans le col de Val Louron-Azet, la deuxième des trois ascensions du jour. Le Toulousain a été rejoint dans la descente par Dorian Godon et le duo a abordé la montée finale (16 km à 8,7 %) avec un avantage approchant les 4 minutes sur le groupe de Pogacar encore fort d'une quarantaine d'unités.

Pérez s'est isolé ensuite à 13 kilomètres de l'arrivée. Derrière lui, Pogacar s'est appuyé sur ses coéquipiers (tour à tour Formolo, McNulty, Majka) avant de prendre lui-même la direction des opérations à 8 kilomètres, une fois Pérez repris.

Deux coups de boutoir ont éliminé ses rivaux hormis Vingegaard et Carapaz, les seuls à garder sa roue. Il a été relayé par moments par Vingegaard alors que Gaudu s'est dégagé derrière le trio dans les 5 derniers kilomètres.

Carapaz a tenté de prendre les devants avant la flamme rouge sans surprendre Pogacar. Vingegaard est revenu dans les 200 derniers mètres mais il n'a pu résister au finish dévastateur de Pogacar.

Jeudi, la 18e étape, la dernière dans les Pyrénées, franchit le Tourmalet et arrive à Luz-Ardiden, deux montées classées hors catégorie.



Par Jean-François GUYOT, Francois BECKER - © 2021 AFP