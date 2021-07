Sept changements ont été effectués dans le XV de départ de l'équipe de France, avec le retour de l'ailier Teddy Thomas, pour les ultimes retrouvailles avec l'Australie, samedi (12h05) à Brisbane, quatre jours après le succès historique face à ces mêmes Wallabies.

Les Bleus, diminués par les absences de nombreux joueurs cadres, ont perdu le premier match à Brisbane (23-21) face aux doubles champions du monde (1991, 1999) avant de gagner le deuxième mardi à Melbourne (28-26), signant ainsi leur premier succès en Australie depuis le 30 juin 1990.

Le sélectionneur Fabien Galthié, contraint de composer avec des blessés, utilise pour la première fois Thomas dans cette tournée estivale. L'ailier du Racing 92 avait été ménagé lors des deux premiers rendez-vous face aux Wallabies.

Il offre par ailleurs sa première sélection à l'ouvreur de Pau Antoine Hastoy qui remplace Louis Carbonel. Ce dernier, titulaire jusqu'ici, ne figure pas dans les vingt-trois retenus pour ce troisième et dernier test. A noter que six joueurs (Barlot, Jelonch, Couilloud, Vincent, Penaud et Jaminet) enchaînent une troisième titularisation en dix jours.

De son côté, le sélectionneur des Wallabies Dave Rennie a reconduit huit des titulaires de mardi, dont le capitaine et flanker Michael Hooper, auteur d'un essai lors de chacun des deux premiers matches, et le puissant ailier Marika Koroibete.

En cas de victoire samedi, les Bleus remporteraient la série face aux Australiens et obtiendraient, par la même occasion, un premier succès marquant depuis l'arrivée aux commandes de Galthié fin 2019.

Sous sa houlette, le XV de France a terminé à la deuxième place des deux dernières éditions du Tournoi des six nations et perdu la finale de la Coupe d'automne des nations face à l'Angleterre l'an passé.

La composition du XV de France:

Jaminet - Penaud, Barassi, Vincent, Thomas - (o) Hastoy, (m) Couilloud - Woki, Jelonch (cap.), Cretin - Taofifenua, Cazeaux - Falatea, Barlot, Forletta

Remplaçants: Etrillard, Walcker, Bamba, Azagoh, Becognée, Iribaren, Bouthier, Hériteau



AFP