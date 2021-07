Publié il y a 22 minutes / Actualisé il y a 17 minutes

Les rues de Melbourne étaient tristement vides vendredi matin, quelques heures après le début d'un cinquième confinement dans la deuxième plus grande ville d'Australie, au moment où le pays peine à contenir une nouvelle flambée épidémique. Sydney étant depuis fin juin soumis à une mesure similaire, ce sont désormais au total plus de 12 millions d'Australiens qui sont priés de rester chez eux. "Vous regardez la ville aujourd'hui, il n'y a plus personne ici. C'est comme si la ville était endormie", a déclaré à l'AFP Mike Cameron, un habitant.

