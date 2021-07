Publié il y a 18 minutes / Actualisé il y a 6 minutes

L'agence européenne chargée des maladies prévoit un fort rebond du nombre de cas de Covid-19 dans les prochaines semaines, avec près de cinq fois plus de nouveaux cas d'ici au 1er août du fait du variant Delta et de l'assouplissement des mesures, selon ses dernières projections publiées vendredi. Dans sa zone incluant l'Union européenne ainsi que la Norvège et l'Islande, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) table sur une incidence de plus de 420 nouveaux cas pour 100.000 habitants pour la semaine s'achevant le 1er août contre moins de 90 la semaine dernière.

