Publié il y a 48 minutes / Actualisé il y a 43 minutes

La Chine a lancé vendredi le plus grand marché du carbone au monde afin d'aider à réduire les émissions polluantes du géant asiatique, premier émetteur mondial de gaz à effet de serre.Le pays est aussi celui qui investit le plus dans les énergies nouvelles et Pékin a promis de parvenir à la neutralité carbone en 2060. Les échanges ont débuté à 9h30 heure locale (01H30 GMT) à la Bourse de l'environnement et de l'énergie de Shanghai, a indiqué dans un bref communiqué l'agence de presse officielle Chine nouvelle.

