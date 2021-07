Publié il y a 37 minutes / Actualisé il y a 37 minutes

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: le point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Grand pèlerinage en nombre limité à La Mecque -

Des centaines de fidèles musulmans sont arrivés à la Grande mosquée de La Mecque, dans l'ouest de l'Arabie saoudite, pour participer à partir de samedi au grand pèlerinage annuel, marqué pour la deuxième année consécutive par un quota ultralimité de pèlerins en raison du Covid.

Seuls 60.000 Saoudiens et étrangers résidents dans le royaume et vaccinés ont été autorisés à participer au hajj.

- Grèce: couvre-feu à Mykonos -

La Grèce a imposé samedi un couvre-feu de cinq heures et d'autres restrictions sur l'île touristique de Mykonos, connue pour ses nuits festives, en raison d'une hausse "inquiétante" des contaminations.

- La France impose des tests de moins de 24 heures -

La France a annoncé qu'elle imposait à compter de dimanche des tests du Covid-19 de moins de 24 heures à l'entrée sur son territoire en provenance du Royaume-Uni, de l'Espagne, du Portugal, de Chypre, de la Grèce et des Pays-Bas.

Le gouvernement français a par ailleurs confirmé l'élargissement de la liste des pays "rouges" à la Tunisie, au Mozambique, à Cuba et à l'Indonésie.

- Manifestations à Paris contre la vaccination et le pass sanitaire -

Plusieurs milliers de personnes, dans au moins trois rassemblements, manifestent à Paris contre la vaccination, la "dictature" ou le pass sanitaire.

- Le ministre de la Santé britannique positif -

Le ministre de la Santé britannique, Sajid Javid, a annoncé avoir été testé positif au Covid-19, à deux jours de la levée de la quasi-totalité des restrictions en Angleterre, un déconfinement qui inquiète en raison de la flambée de cas liée au variant Delta.

- JO: premier cas de Covid au village olympique -

A une semaine du début des Jeux olympiques de Tokyo, les organisateurs ont annoncé un premier cas de Covid-19, recensé au sein du village olympique, mais se sont voulus rassurants quant à l'efficacité des mesures drastiques employées pour juguler toute transmission du virus.

Par Laetitia DREVET - © 2021 AFP