Publié il y a 24 minutes / Actualisé il y a 24 minutes

Un Belge roi du chrono: Wout van Aert s'est adjugé le second contre-la-montre du Tour de France, samedi, à Saint-Emilion, à 24 heures du triomphe annoncé du Slovène Tadej Pogacar à Paris.

Huitième de l'étape, Pogacar (UAE) a fait moins bien que son dauphin au classement, le Danois Jonas Vingegaard (Jumbo), troisième de cette 20e étape.

Seule conséquence, le tenant du titre a vu son avance se réduire à... 5 min 20 sec, l'un des écarts les plus importants de ces dernières années.

La troisième place du podium a été assurée par l'Equatorien Richard Carapaz (à 7 min 03 sec), le premier coureur de la puissante équipe Ineos qui a dominé la décennie précédente avant d'enregistrer déjà l'année passée une sévère défaite.

Le contre-la-montre, sous un soleil estival dans les vignobles réputés du Libournais et de Saint-Emilion, a laissé inchangé l'ordre des dix premiers du classement général. L'enjeu principal a tourné autour de la victoire d'étape, guignée par le Suisse Stefan Küng (4e) puis par le Danois Kasper Asgreen (2e), finalement devancé de 21 secondes par van Aert.

- L'éclectisme de van Aert -

Le Belge, l'un des candidats à l'or olympique aux prochains JO de Tokyo, tant dans la course en ligne samedi prochain que dans le contre-la-montre ultérieur, s'est imposé pour la deuxième fois dans le Tour. Preuve de son éclectisme, il a gagné l'étape du Mont Ventoux le 7 juillet après avoir rivalisé avec son grand rival néerlandais du cyclo-cross, Mathieu van der Poel, durant la première semaine.

"C'était plus roulant que le premier chrono, davantage à mon avantage", a estimé van Aert, qui s'était classé 4e à Laval, le 30 juin, à 30 secondes de Pogacar.

Le Belge a souligné le bilan de son équipe Jumbo, qui a gagné trois étapes et placé la révélation danoise, Jonas Vingegaard, à la deuxième place du podium: "On n'était pas venu pour ça mais après la chute de Primoz (Roglic)..."

En trois participations, le champion de Belgique compte désormais cinq étapes à son palmarès. Des victoires acquises au sprint, en montagne ou maintenant dans un contre-la-montre. Ce qui revient à poser le sujet de sa transformation possible en coureur de classement général puisque van Aert, qui a couru dans les Pyrénées au service de Vingegaard, n'est âgé que de 26 ans.

"A ce stade ma carrière, ma priorité est de remporter les classiques qui manquent encore à mon palmarès", a estimé le Belge, vainqueur notamment de son premier "monument" l'an passé (Milan-Sanremo) et de courses telles que Gand-Wevelgem et l'Amstel Gold Race au printemps.

- Coup double ou record sur les Champs-Elysées ? -

"Je ne serai pas pour autant le favori du contre-la-montre des JO", a ajouté van Aert. "Aujourd'hui, c'était plat pour l'essentiel. A Tokyo, il y aura 700 mètres de dénivelé. Mais ma victoire, surtout avec cette chaleur, me donne confiance avant les JO".

Pour Pogacar, la journée dans le Bordelais a semblé une formalité, à l'opposé du contre-la-montre de La Planche des Belles Filles qui lui avait permis de détrôner Roglic l'an passé. Le Slovène, vainqueur du premier chrono à Laval, a terminé cette fois son parcours à 57 secondes de van Aert.

La 21e et dernière étape, qui se joue traditionnellement au sprint, est programmée dimanche entre Chatou, dans l'ouest parisien, et les Champs-Elysées. Pour le Britannique Mark Cavendish, déjà vainqueur à quatre reprises depuis le départ, c'est l'occasion de dépasser le Belge Eddy Merckx avec lequel il détient le record des 34 victoires d'étape.

A moins que van Aert fasse coup double devant le public parisien, admis seulement s'il présente un passe sanitaire. Interrogé sur ses ambitions, le Belge s'est dévoilé: "Oui, je veux gagner sur les Champs-Elysées !"



