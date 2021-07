Publié il y a 31 minutes / Actualisé il y a 23 minutes

Le gouvernement d'Angela Merkel a promis lundi d'améliorer le système national d'alerte-catastrophe, mis en cause suite aux inondations dévastatrices qui ont frappé l'Allemagne, avec un bilan qui s'est encore alourdi à au moins 165 morts. Alors qu'autorités locales et pompiers continuaient lundi à rechercher les nombreux disparus dans les régions sinistrées de l'ouest et du sud de l'Allemagne, le débat enflait sur une éventuelle défaillance des mécanismes visant à avertir à temps la population. Le pays a connu la plus grande catastrophe naturelle de son histoire récente.

