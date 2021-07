Trois roquettes, dont deux seulement ont explosé, sont tombées mardi matin non loin du palais présidentiel à Kaboul, où de nombreux responsables étaient réunis autour du président afghan Ashraf Ghani à l'occasion de la fête de l'Aïd el Adha, la fête musulmane du Sacrifice, a annoncé le ministère de l'Intérieur.

Le porte-parole du ministère de l'Intérieur Mirwais Stanikzai a indiqué , dans un message envoyé à la presse, qu'aucune victime n'avait été enregistrée dans l'immédiat. L'attaque n'a pour l'instant pas été revendiquée.

Des journalistes de l'AFP ont entendu vers 08H00 (03H30 GMT) le bruit d'au moins deux roquettes, suivi d'explosions, survolant la "zone verte" ultrafortifiée qui abrite le palais présidentiel et plusieurs ambassades, dont la mission de l'ONU.

Peu après les explosions, le président Ashraf Ghani était visible, s'exprimant en direct à la télévision, en présence de certains des principaux responsables afghans.

Dans une vidéo publiée sur la page officielle de la présidence sur Facebook, on peut entendre le sifflement et l'explosion d'au moins deux roquettes alors que M. Ghani et plusieurs hauts responsables prient, agenouillés dans le jardin du palais.

Le président et la plupart des hommes présents restent impassibles au son des explosions et continuent leur prière, au premier jour de l'Aïd el Adha. "Les ennemis de l'Afghanistan ont lancé une attaque à la roquette dans divers endroits de Kaboul. Une roquette est tombée derrière la mosquée Eid Gah, la deuxième derrière le centre (commercial) Gulbahar et la troisième près (du parc) de Chaman e Huzori", a précisé M. Stanikzai.

Ces trois zones sont situées dans un rayon d'environ un kilomètre autour du palais présidentiel, déjà visé par des roquettes à plusieurs reprises dans le passé, la dernière fois en décembre dernier.

- Aucun cessez-le-feu en vue -

En mars 2020, une attaque à la roquette avait visé la cérémonie d'investiture de M. Ghani en présence de centaines de personnes. L'incident avait été revendiqué par le groupe Etat islamique.

"Les talibans ont montré qu'ils n'ont pas la volonté ni l'intention de faire la paix" a déclaré mardi, après M. Ghani dans son discours, après l'attaque, sans y faire expressément référence.

"Jusqu'à maintenant, les talibans n'ont pas montré" le moindre intérêt "pour des pourparlers significatifs et sérieux", a-t-il ajouté, à l'issue d'un nouveau weekend stérile de pourparlers entre gouvernement et insurgés à Doha.

Dimanche,les deux parties se sont séparées en indiquant simplement s'être accordées sur le besoin de trouver une "solution juste" et de se rencontrer à nouveau "la semaine prochaine".

Le chef du conseil gouvernemental afghan supervisant le processus de paix, Abdullah Abdullah, a reconnu lundi que "le peuple afghan s'attendait évidemment à bien plus". "Mais la porte pour des négociations reste ouverte", a-t-il déclaré à l'AFP, disant espérer des progrès "d'ici quelques semaines".

Les pourparlers au Qatar, lancés en septembre, n'ont connu depuis aucune avancée et les talibans ont lancé début mai une offensive tous azimuts contre les forces afghanes, à la faveur du commencement du retrait définitif des forces internationales d'Afghanistan, prévu pour s'achever fin août.

Privées du crucial soutien américain, les forces afghanes n'ont opposé qu'une faible résistance et ne contrôlent plus pour l'essentiel que les capitales provinciales et les axes majeurs.

L'attaque de mardi semble réduire à néant les espoirs d'un cessez-le-feu à l'occasion de l'Aïd, alors que les talibans ont décidé plusieurs trêves ces dernières années à l'occasion de fêtes musulmanes.

Lundi, une quinzaine de représentations diplomatiques à Kaboul ont appelé dans un communiqué les talibans à cesser leur offensive en Afghanistan, qui contredit "leur soutien affirmé à un règlement négocié" du conflit.



AFP