Des maisons en ruines, des routes pulvérisées et des voitures ensevelies sous une marée de boue : sous le choc, des habitants de Mihe, une ville chinoise autrefois prospère, pleuraient jeudi devant les décombres, après des intempéries dévastatrices.

Ils n'ont pu que constater les dégâts lorsque la pluie s'est enfin calmée, slalomant prudemment sur les pavés défoncés, entre les poteaux et les fils électriques effondrés.

"J'ai tout perdu, tout a été emporté par les eaux", confie un homme avant de fondre en larmes.

Eau, électricité et signal téléphonique ont été coupés et ils sont nombreux à errer le ventre vide depuis deux jours, au milieu d'un chaos indescriptible.

"Mihe était une ville vivante, prospère, mais maintenant elle est complètement ruinée", explique à l'AFP un étudiant de 22 ans, Du.

L'AFP a bénéficié d'un rare accès à la province sinistrée du Henan, dans le centre de la Chine, se joignant à une mission de secours composée de volontaires qui ont parcouru des centaines de kilomètres en pleine nuit pour offrir leur aide.

A bord de voitures remplies de nourriture, d'eau et autres provisions, l'équipe Blue Sky Rescue est arrivée à Mihe aux premières heures, jeudi.

Les volontaires ont répondu à l'appel des pompiers de cette ville, qui faisaient état de personnes bloquées dans les décombres et travaillent avec les autorités en vue d'"évacuer les habitants et retrouver des corps", explique l'un d'eux, Wang Lang.

Au moins deux personnes sont mortes dans leurs maisons pendant les tempêtes et les appels signalant d'autres victimes - notamment une jeune fille qui s'est retrouvée piégée par la chute d'un arbre - continuaient à arriver tout au long de la journée.

- Une liste des disparus -

Une trentaine de morts ont été recensés jusque-là dans tout le Henan mais le bilan devrait s'aggraver à mesure que les intempéries s'éloignent et que les opérations de secours s'intensifient dans cette région densément peuplée où les communications ont été fortement perturbées.

Des centaines de milliers de personnes ont été affectées par les inondations dans cette province, où les eaux de crue ont ravagé de larges portions de terres agricoles et paralysé les transports.

De nombreuses zones étant coupées du monde, un étudiant de la province a créé un fichier en accès libre pour dresser la liste des proches disparus ou bloqués quelque part.

Partagée sur les réseaux sociaux, la liste a rapidement été prise d'assaut, affichant des centaines de noms.

- "Très peur de me noyer" -

Toute la journée, les secouristes munis de pelles et de casques, ont lutté contre une épaisse couche de boue -au moins 30 cm-, tentant de redonner un semblant de normalité à ce décor urbain apocalyptique.

"Quand je suis arrivé ici et que j'ai vu les villageois chercher des épis de maïs dans les champs (pour manger, ndlr), je me suis senti très triste", raconte Zhou, un autre volontaire âgé d'une trentaine d'années.

Dans les petites maisons de plain-pied, les plus durement touchées, Blue Sky a aidé à évacuer des personnes âgées pour les mettre à l'abri sur des terrains plus en hauteur.

Des habitants d'immeubles ont raconté avoir quitté à la hâte leurs logements inondés pour rejoindre les étages supérieurs et se mettre en sécurité. De là, ils ont vu les maisons voisines s'écrouler au plus fort des pluies.

"Nous n'avons pas pu évacuer à temps parce que ma grand-mère âgée et handicapée ne pouvait pas quitter la maison", raconte Zhang, un élève de 16 ans, dont l'habitation a été entièrement envahie par les eaux.

"J'ai eu très peur de me noyer"



