La présidente de la région Ile-de-France ex-LR Valérie Pécresse annonce sa candidature à l'élection présidentielle pour "restaurer la fierté française", dans un entretien au Figaro mis en ligne jeudi.

"Je suis candidate à la présidence de la République pour restaurer la fierté française. Je ne supporte plus qu'on parle au lieu d'agir", affirme l'ex-LR, présidente du mouvement Libres!, qui doit aussi s'exprimer au 20 heures de TF1.

"Nous devons rompre avec 10 ans de mauvais choix, de demi-mesures, d'indécisions, et en fin de compte l'affaissement de notre pays", ajoute-t-elle.

La candidate à l'Elysée dit vouloir "faire plutôt que chercher à plaire" après un quinquennat "avec très peu de réformes". Elle souhaite aussi "remettre le pays en ordre".

"En 2022, la France doit prendre un nouveau départ. Cet été, je parcourrai le pays à la rencontre des Français pour enrichir mon projet", précise-t-elle.

Réélue en juin à la tête de l'Ile-de-France, elle est la deuxième prétendante ex-LR à annoncer sa candidature à droite, après son homologue des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, fin mars.

Valérie Pécresse, pour qui une primaire "très largement ouverte" reste la "seule solution démocratique" pour faire émerger un candidat à droite, avait déjà promis de faire "entendre (sa) voix" au cours de l'été.

"L'heure des femmes est venue", avait-elle affirmé dans La Provence début juillet.

Mme Pécresse et quatre autres candidats putatifs s'étaient réunis mardi à Paris sous l'égide du parti Les Républicains, et avaient convenu d'une "candidature unique" en 2022.

Xavier Bertrand, qui était absent, refuse à ce stade de participer à une primaire.



