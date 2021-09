Publié il y a 8 heures / Actualisé il y a 5 heures

Les habitants de Perm, dans le centre de la Russie, se sont réveillés mardi choqués et endeuillés, au lendemain d'une fusillade dans une université qui a fait six morts et des dizaines de blessés. Par une matinée froide et brumeuse, les habitants venaient se recueillir et déposer fleurs et bougies près d'une des entrées du campus de cette cité de l'Oural, où un étudiant a ouvert le feu lundi.

