Lille a repris des couleurs contre Reims (2-0) mercredi durant une 7e journée de Ligue 1 riche en buts, notamment grâce à Nantes (3-1 contre Brest) et surtout Rennes qui a roulé sur Clermont (6-0).

Les supporters du LOSC, champion de France en difficulté, commençaient à s'impatienter après deux revers d'affilée en championnat, dont celui chez le rival Lens le week-end dernier, émaillé de tensions en tribunes.

Dans celles du stade Pierre-Mauroy, mercredi, le message était clair: "Ca suffit, dernière chance", "Méritez vos encouragements" et "Réveil, bougez-vous", pouvait-on lire sur des banderoles.

Les Lillois ont mis en acte ces injonctions face à Reims, avec Burak Yilmaz en détonateur, le Turc étant passeur décisif pour Jonathan David et Benjamin André. L'équipe dirigée par Jocelyn Gourvennec, inquiétée par un penalty du jeune rémois Alexis Flips (74e), remonte à la treizième place.

Un rang devant, mais avec le même nombre de points, l'AS Monaco s'est défait sur le tard de Saint-Etienne (3-1), pourtant contraint d'évoluer très tôt en infériorité numérique après l'exclusion du gardien Etienne Green, coupable d'une sortie non maîtrisée en dehors de la surface (33e).

Chez lui, le club du Rocher a bâti sa victoire sur un penalty de Wissam Ben Yedder (61e), tout juste entré en jeu, avant de la consolider sur une belle reprise de volée de l'international français (86e).

- Rennes, stats gonflées -

Les Monégasques comptent huit points, après sept journées, comme Rennes qui s'est donné de l'air contre Clermont (6-0) après trois défaites successives en championnat. Pour l'occasion, les Bretons ont multiplié par trois leur total de buts inscrits en L1 cette saison!

L'entraîneur Bruno Genesio a vu cinq de ses joueurs marquer: Jonas Martin, Martin Terrier, Gaëtan Laborde et Kamaldeen Sulemana, la recrue ghanéenne qui s'est distinguée par un doublé.

Autre recrue, autre doublé: Valère Germain a fait parler la poudre pour Montpellier face à Bordeaux (3-3). Le deuxième but de l'ex-attaquant marseillais a permis aux Héraultais d'égaliser, Florent Mollet les a ensuite mis devant au tableau d'affichage, mais Samuel Kalu a offert un point aux Girondins en marquant à la 84e minute.

Hors terrain, un nouvel incident s'est produit avec un "guet-apens" organisé par des supporters montpelliérains contre un car transportant certains de leurs homologues bordelais, conduisant à une rixe générale qui a fait seize blessés légers, selon la police et des pompiers.

A Nantes, les Canaris ont facilement disposé de Brest (3-1), avec trois buts déjà inscrits à l'heure de jeu. Antoine Kombouaré et ses joueurs s'envolent à la sixième place du classement, en attendant les rencontres disputées dans la soirée.

Le Paris SG, leader du championnat, tentera d'empiler une septième victoire en sept matches chez la lanterne rouge à Metz, sans Lionel Messi touché au genou gauche. Son dauphin Marseille est en déplacement à Angers, Lyon reçoit Troyes avec l'ambition de remonter dans la première moitié de tableau.



Par Juliette COLLEN et Natalie HANDEL - © 2021 AFP