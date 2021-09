Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 1 heures

La chasse aux faux passes sanitaires s'amplifie depuis la rentrée, avec près de 350 procédures engagées à ce jour, visant quelque 270 soignants suspectés de fraude et 36.000 assurés soupçonnés d'en avoir bénéficié, selon un bilan présenté jeudi par l'Assurance maladie. Le compteur tourne vite: depuis fin août, les caisses locales d'assurance maladie reçoivent chaque jour "entre 6 et 10 réquisitions" des services de police et de justice.

