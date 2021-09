Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- 3ème dose pour les plus de 65 ans aux Etats-Unis -

Les Etats-Unis ont autorisé mercredi l'injection d'une troisième dose de vaccin anti-Covid de Pfizer à partir de 65 ans et pour les personnes à "risque", a annoncé l'Agence américaine des médicaments. La dose de rappel pourra être administrée à partir de six mois après la deuxième injection.

- Washington veut mener la riposte mondiale contre la pandémie -

Les Etats-Unis vont doubler leurs dons de vaccins contre le Covid-19, portant le total de doses promises à des pays pauvres à plus de 1,1 milliard, a annoncé Joe Biden mercredi, affichant clairement son intention de mener la riposte mondiale contre la pandémie. "J'ai fait la promesse, et je la tiens, que l'Amérique sera l'arsenal de vaccins du monde, tout comme elle a été l'arsenal de la démocratie pendant la Seconde Guerre mondiale", a-t-il dit depuis la Maison Blanche.

Les Etats-Unis vont acheter et distribuer aux pays en développement 500 millions de doses supplémentaires du vaccin Pfizer/BioNTech, ce qui porte leurs promesses de dons à 1,1 milliard de doses, en prenant en compte de précédentes annonces.

Pfizer et BioNTech ont précisé que ces doses, fabriquées aux Etats-Unis, seraient distribuées à 92 pays en voie de développement identifiés par le mécanisme international Covax et aux 55 Etats membres de l'Union africaine.

- Un ministre brésilien positif à l'ONU -

Le ministre brésilien de la Santé, Marcelo Queiroga, a été "testé positif au Covid-19" après avoir participé mardi à l'Assemblée générale de l'ONU à New York, inaugurée par le président Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, qui s'est montré sans masque à plusieurs reprises au cours du voyage, n'a pas été vacciné contre le Covid-19 et a répété qu'il serait "le dernier" Brésilien à recevoir le vaccin. M. Queiroga était aux côtés de M. Bolsonaro lors de plusieurs événements, dont une rencontre lundi avec le Premier ministre britannique Boris Johnson, qui a été filmé lui serrant la main.

- Plus de 6 milliards de doses de vaccin -

Plus de six milliards de doses de vaccins ont été administrées dans le monde, selon un décompte réalisé mercredi par l'AFP à 09H30 GMT à partir de sources officielles.

La vaccination reste très inégalitaire: les pays à "revenu élevé" selon le classement de la Banque mondiale ont administré en moyenne 124 doses pour 100 habitants, les pays à "faible revenu" seulement 4.

- Amnesty accuse les labos de délaisser les pays pauvres -

Amnesty international a accusé les groupes pharmaceutiques qui produisent les vaccins contre le Covid-19 d'alimenter une "crise des droits humains sans précédent", réclamant l'octroi de deux milliards de doses aux pays pauvres.

- Les cas repartent à la hausse à Moscou -

La capitale russe est confrontée à une nouvelle hausse des cas, a annoncé la mairie de Moscou, quelques semaines seulement après une vague meurtrière provoquée par le variant Delta.

- France: le pass sanitaire maintenu -

Le pass sanitaire est maintenu pour l'instant dans tous les départements français malgré la décrue de l'épidémie qui se "confirme jour après jour", a annoncé le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. L'obligation du port du masque à l'école primaire sera levée à partir du 4 octobre dans les départements les moins touchés.

- Le Sri Lanka va demander un prêt à la Banque mondiale -

Le Sri Lanka va solliciter un prêt d'urgence de 100 millions de dollars auprès de la Banque mondiale afin de financer sa campagne de vaccination.

- Virus proches du SARS-CoV-2 chez des chauves-souris -

Ce pourrait être une "avancée majeure" dans la recherche des origines du Covid-19: des chercheurs de l'Institut Pasteur ont identifié dans le nord du Laos des virus proches du SARS-CoV-2 chez des chauves-souris, capables d'infecter l'homme.

Les conclusions de ces travaux, en libre accès sur la plateforme scientifique "Research Square", doivent encore faire l'objet d'une évaluation par les pairs en vue d'une publication dans une revue scientifique.

- Allemagne: pas de salaire pour les non-vaccinés en quarantaine -

Les salaires des personnes non vaccinées ne seront bientôt plus pris en charge en Allemagne durant les périodes de quarantaine, a annoncé le ministre de la Santé. La décision, négociée avec les régions allemandes, entrera en vigueur le 1er novembre.

- Plus de 4,7 millions de morts -

La pandémie provoquée par le nouveau coronavirus a fait au moins 4.705.691 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi en milieu de journée. Les États-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de morts (681.067), devant le Brésil (592.316), l'Inde (445.768), le Mexique (272.580) et la Russie (200.625). L'Organisation mondiale de la santé estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé.

AFP