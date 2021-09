Publié il y a 21 minutes / Actualisé il y a 21 minutes

La tension régnait jeudi dans un camp de migrants haïtiens installé dans la ville mexicaine de Ciudad Acuña (nord), à la frontière avec les États-Unis, après le déploiement d'une centaine de policiers mexicains, ont constaté des journalistes de l'AFP.

"Ils vont nous expulser ?", demande, visiblement angoissé, un homme après le déploiement des patrouilles. "Je n'ai rien dans mon pays. Que vont-ils faire ?", demande au bord des larmes une Haïtienne, qui dit s'appeler Sonia.

Les forces de l'ordre se sont déployées après l'annonce faite par l'Institut national des migrations (INM) indiquant que la situation des migrants serait examinée afin de les renvoyer dans la ville où ils ont initialement déposé leur demande d'asile.

"Ceux qui sont entrés (au Mexique) et ont demandé l'asile doivent poursuivre leurs démarches devant les instances où leur demande a été déposée", a expliqué à des journalistes Francisco Garduño, l'envoyé spécial de l'INM à Ciudad Acuña.

Cette demande doit permettre à terme aux migrants clandestins de rester légalement au Mexique et d'éviter l'expulsion, dans l'attente d'une entrée éventuelle aux États-Unis.

Les policiers sont arrivés à l'aube près du parc où sont massés depuis près d'une semaine plusieurs centaines de migrants, a constaté l'AFP.

Les forces de l'ordre mexicaines se sont postées le long du fleuve Rio Grande, traversé quotidiennement par des centaines de clandestins qui vont et viennent d'une rive à l'autre pour tenter de s'approvisionner en nourriture et médicaments.

Plusieurs véhicules des garde-frontières américains étaient visibles du côté américain de la frontière. Un hélicoptère survole également la zone en permanence, selon les journalistes de l'AFP.

"Nous sommes venus pour coordonner l'assistance à cette population qui se retrouve en situation de vulnérabilité. Le respect de ces personnes est garanti", a assuré Francisco Garduño.

Des fonctionnaires de l'INM étaient présents au début du déploiement des forces de sécurité, avant de se retirer, selon l'AFP.

Des dizaines de milliers de migrants, pour la plupart des Haïtiens, s'entassent depuis plusieurs semaines dans les villes mexicaines de Tapachula, à la frontière sud avec le Guatemala, et de Ciudad Acuña, à la frontière du Texas.

Fuyant la pauvreté et le chaos, ils cherchent à gagner les États-Unis, pour nombre d'entre eux après avoir traversé une douzaine de pays comme le Panama et la Colombie, où quelque 19.000 migrants, en majorité Haïtiens, sont également massés à la frontière.

Des centaines de migrants ont été expulsés par avion cette semaine vers Port-au-Prince par les autorités américaines.

Le Mexique a affecté 28.395 soldats à la surveillance des frontières, selon le gouvernement, qui a indiqué mercredi que 147.033 migrants irréguliers avaient été interceptés jusqu'à présent en 2021.

Cette nouvelle vague de migration a été déclenchée après que Washington a prolongé le statut de protection temporaire (TPS) pour tous les Haïtiens qui se trouvaient aux États-Unis le 29 juillet ou avant. Cette décision a incité des milliers de personnes à se précipiter vers la frontière américaine.



