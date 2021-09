Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 2 heures

"J'ai souvent parcouru la géographie de l'Etat mexicain de Guerrero, un territoire bordé par le Pacifique où se succèdent les pics montagneux et les vallées, terre d'agriculteurs pauvres en majorité indigènes. Cet Etat c'est aussi l'un des plus violents du pays. J'y ai réalisé de nombreux reportages sur le trafic de drogue, les disparus, les tueries et même sur une morgue. Je n'avais encore jamais abordé une pratique qui y est encore monnaie courante dans certains villages: la vente et l'achat de fillettes pour être mariées, cédées dès leurs premières règles écrit la journaliste de l'AFP Jennifer Gonzales. on reportage de la journaliste est à retrouver ci-dessous (Photo Pedro Pardon / AFP)

"J'ai souvent parcouru la géographie de l'Etat mexicain de Guerrero, un territoire bordé par le Pacifique où se succèdent les pics montagneux et les vallées, terre d'agriculteurs pauvres en majorité indigènes. Cet Etat c'est aussi l'un des plus violents du pays. J'y ai réalisé de nombreux reportages sur le trafic de drogue, les disparus, les tueries et même sur une morgue. Je n'avais encore jamais abordé une pratique qui y est encore monnaie courante dans certains villages: la vente et l'achat de fillettes pour être mariées, cédées dès leurs premières règles écrit la journaliste de l'AFP Jennifer Gonzales. on reportage de la journaliste est à retrouver ci-dessous (Photo Pedro Pardon / AFP)