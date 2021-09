Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 30 minutes

Plus d'un an et demi d'enquête pour viols sur mineurs mettant en cause Gabriel Matzneff, arrivant bien trop tard: l'une des accusatrices de l'écrivain, Francesca Gee, dénonce un certain gâchis dans un livre à paraître mardi.

