Les pénuries d'essence au Royaume-Uni se sont aggravées pendant le week-end avec une grande partie des stations-service du pays touchées par des "achats de panique", le gouvernement envisageant d'après la presse britannique de recourir à l'armée pour combler temporairement le manque de chauffeurs routiers.

Les longues queues dans les stations se sont multipliées pendant le week-end, particulièrement dans les grandes villes et notamment la capitale Londres. Lundi, environ 30% des stations du géant BP étaient ainsi touchées par des pénuries de carburant.

"L'un de nos membres a reçu un conteneur à midi et dès la fin d'après-midi, il avait totalement disparu" dans les voitures des gens, a indiqué Brian Madderson, un responsable de la PRA, une association de distributeurs de carburants, sur la BBC. Le tabloïd The Sun cite une assistante médicale en larmes qui a dû aller dans trois stations-service et attendre longuement: "maintenant je suis en retard pour aller voir des patients qui comptent sur moi pour leurs repas et médicaments".

Le bond de la demande d'essence a amené la PRA a avertir que jusqu'à deux tiers de ses membres de près de 5.500 sites indépendants, sur un total de 8.000 stations de rechargement dans le pays, étaient à court de carburant dimanche, "les autres presque à sec".

Ces derniers jours et malgré des appels du gouvernement à ne pas paniquer, les stations-service ont été prises d'assaut en raison de ruptures de stocks qui touchent aussi les rayons de produits agroalimentaires dans les supermarchés. Une situation qui rappelle les années 70 quand la crise énergétique avait amené à un rationnement du carburant et une semaine de travail de trois jours. Il y a une dizaine d'années, des manifestations contre le prix élevé du carburant avait également entraîné un blocage de raffineries et paralysé l'activité du pays pendant des semaines.

- Visas provisoires -

Face aux pénuries de carburant ou aux étalages qui se dégarnissent dans les magasins, attribués à un manque de chauffeurs routiers, Londres s'est finalement résolu samedi à amender sa politique d'immigration post-Brexit et à accorder jusqu'à 10.500 visas de travail provisoires. Ces permis de trois mois, d'octobre à décembre, doivent pallier un manque criant de chauffeurs routiers mais aussi de personnel dans des secteurs clés de l'économie britannique, comme les élevages de volailles.

Le ministre des Entreprises et de l'Energie, Kwasi Kwarteng, a pour sa part indiqué dimanche dans un communiqué qu'il avait temporairement exempté le secteur des distributeurs de carburant des règles de la concurrence afin qu'ils puissent livrer en priorité les zones qui en ont le plus besoin. Sur Sky News, Brian Madderson a attribué cet effet de panique à une "fuite d'un rapport confidentiel de BP pendant une réunion du gouvernement" qui a "été diffusé mercredi" et suivi "d'achats de panique jeudi, vendredi, samedi et hier".

M. Madderson a nuancé l'amélioration que pourraient amener les chauffeurs de l'armée: "ce n'est pas aussi facile que vous pensez car les chauffeurs de poids lourds sont très spécialisés" et les camions citernes transportent un "liquide très inflammable à travers le pays" qui nécessite des procédures appropriées de chargement et déchargement.

Sur le fait de faire revenir des chauffeurs européens qui sont rentrés dans leur pays avec la pandémie et le Brexit, il a fait valoir qu'il y avait aussi des pénuries de chauffeurs en Europe continentale.

Il a relevé le problème des arriérés permis de conduire de poids lourds qui n'ont pu être passés pendant les confinements: "il y a 40.000 demandes en instance de permis de poids lourds la part de Britanniques". M. Madderson a toutefois dit espérer que le problème sera partiellement résorbé "d'ici la fin de la semaine".

Moins optimiste, BP salue la décision du gouvernement d'accorder plus de visas temporaires aux chauffeurs routiers, mais estime que "cela prendra du temps au secteur de renforcer les livraisons et de reconstituer les stocks dans les lieux de vente".

En pleine conférence annuelle du parti d'opposition travailliste, Rachel Reeves, responsable des questions financières du "Labour", a fustigé le gouvernement conservateur de Boris Johnson pour être "endormi au volant" face à la crise d'approvisionnement du pays.



AFP