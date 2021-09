Publié il y a 52 minutes / Actualisé il y a 52 minutes

La superstar du Paris SG Lionel Messi, de retour après une légère blessure à un genou, a été titularisée par l'entraîneur Mauricio Pochettino pour le choc de Ligue des champions contre Manchester City, mardi (21h00), selon la feuille de match fournie par l'UEFA.

L'Argentin apparaît aux côtés de Neymar et Kylian Mbappé, au sein de la talentueuse "MNM" qui, pour la troisième fois de la saison, démarre une rencontre ensemble.

L'ancien joueur du FC Barcelone, qui a raté les deux derniers matches en raison d'une contusion osseuse, espère marquer son premier but sous ses nouvelles couleurs.

Au poste de gardien, "Poche" a préféré Gianluigi Donnarumma à Keylor Navas, qui a joué à Bruges (1-1) lors de la 1re journée.

L'Italien de 22 ans, recruté cet été de l'AC Milan, va disputer son premier match dans la compétition.

Le milieu Marco Verratti, de retour dans le groupe après avoir raté près d'un mois de compétition en raison d'une blessure à un genou, démarre également la rencontre.

Du côté de Manchester City, l'entraîneur Pep Guardiola a titularisé l'attaquant Raheem Sterling.

A ses côtés, Jack Grealish et Riyad Mahrez, auteur de trois buts face au PSG la saison dernière (1 à l'aller, 2 au retour).

Cette affiche de la 2e journée fait figure de test pour le PSG, qui rêve de remporter sa première Ligue des champions.

Invaincus en Championnat (8 victoires en autant de matches), les Parisiens retrouvent l'équipe qui les a éliminés en demi-finale la saison dernière.

Composition des équipes:

Paris-SG: Navas - Hakimi, Marquinhos (cap), Kimpembe, Nu. Mendes - Herrera, Id. Gueye, Verratti - Messi, Mbappé, Neymar

Entraîneur: Mauricio Pochettino (ARG)

Manchester City: Ederson - Walker, Dias (cap), Laporte, Cancelo - Rodri, De Bruyne, Silva - Mahrez, Sterling, Grealish

Entraîneur: Josep Guardiola (ESP)

Arbitre: Carlos del Cerro Grande (ESP)



