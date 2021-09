Publié il y a 59 minutes / Actualisé il y a 11 heures

Depuis ce mercredi 30 septembre 2021 les mineurs âgés d'au moins 12 ans et deux mois devront présenter leur QR code. Ils devront être munis du pass sanitaire pour prendre le train, aller au cinéma ou à la piscine. C'est pour our laisser le temps aux plus jeunes adolescents de se faire vacciner que le sésame ne s'appliquera qu'à partir de 12 ans et 2 mois. A La Réunion au 20 septembre, 34,3% des ados de 12 à 17 ans étaient déjà vaccinés

Depuis ce mercredi 30 septembre 2021 les mineurs âgés d'au moins 12 ans et deux mois devront présenter leur QR code. Ils devront être munis du pass sanitaire pour prendre le train, aller au cinéma ou à la piscine. C'est pour our laisser le temps aux plus jeunes adolescents de se faire vacciner que le sésame ne s'appliquera qu'à partir de 12 ans et 2 mois. A La Réunion au 20 septembre, 34,3% des ados de 12 à 17 ans étaient déjà vaccinés