Publié il y a 29 minutes / Actualisé il y a 21 minutes

Rester "debout", malgré les plaies: un an après les crues qui ont ravagé trois vallées des Alpes-Maritimes, faisant 10 morts et huit disparus, l'heure est au souvenir, avec de nombreux hommages qui ont commencé samedi et vont durer jusqu'à lundi.

