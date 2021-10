Après huit succès consécutifs, le Paris SG a concédé son premier revers de la saison en Ligue 1, dimanche à Rennes (2-0), qui a puni l'inefficacité du trio Messi-Neymar-Mbappé.

Cinq jours après un succès probant contre Manchester City (2-0) en Ligue des champions, le PSG a trébuché au moment où il s'y attendait le moins.

Sous un beau ciel bleu, l'entraîneur Mauricio Pochettino a aligné son onze type en espérant prolonger la belle dynamique d'une équipe qui commence à se trouver.

Mais Paris a oublié l'essentiel en Bretagne: marquer. Bien que dominateurs, surtout en première période, les Parisiens ont multiplié les maladresses face au gardien Alfred Gomis, l'un des Rennais de l'après-midi.

Quand Kylian Mbappé a trompé le Sénégalais (68e), son but a été annulé par l'assistance à l'arbitrage vidéo (VAR), pour un hors-jeu au départ de l'action. Cette décision a été célébrée comme un but par le public du Roazhon Park, qui a bien senti que le vent de la réussite était derrière son équipe, comme en août 2019 (victoire 2-1) ou en mai 2021 (1-1).

Plus tôt dans la rencontre, les Rennais avaient marqué deux buts coup sur coup, à cheval sur la mi-temps, avec un timing idéal pour eux. Tout d'abord, juste avant la pause (45e), par Gaëtan Laborde, qui a pris de vitesse Nuno Mendes pour reprendre le centre de Kamaldeen Sulemana (45e).

- Laborde en forme -

Le meilleur buteur de Ligue 1 (6 buts) a initié le 2-0 d'un débordement sur l'aile droite. Sa remise en retrait a trouvé Flavien Tait (46e) qui a fait le break... 18 secondes après le coup d'envoi de la deuxième période.

Cette action salue l'opportunisme des Bretons autant qu'elle interroge sur la concentration des Parisiens qui, lors des minutes suivantes, ont montré des signes de nervosité, comme Gianluigi Donnarumma, averti pour contestation (55e).

Cette défaite, la première à l'extérieur en Championnat depuis Lorient (3-2) le 31 janvier, ne menace pas la mainmise au classement du PSG, qui conserve six points d'avance sur son dauphin Lens.

Mais elle tombe à un mauvais moment, avant deux semaines de trêve internationale, sans match à jouer pour évacuer ce mauvais souvenir. Après 15 matches consécutifs de Ligue 1 avec au moins un but, le PSG est resté muet, malgré une première période intéressante, qui a confirmé la montée en puissance de la "MNM".

Mais Neymar a perdu son duel face à Alfred Gomis (23e), bientôt imité par Mbappé, seul face au gardien sénégalais après une superbe ouverture de Messi (25e).

- Messi trouve la barre -

De nouveau, la "Pulga" argentine a créé une brèche d'une passe lumineuse, à destination de Di Maria, mais là encore, le portier breton a été décisif (44e). Une seule fois, il a été battu. Mais le coup-franc de Messi, plein axe à 25 mètres du but, s'est fracassé sur la barre transversale (31e).

Cet échec de l'Argentin, qui a touché les montants pour la troisième fois depuis qu'il a rejoint le PSG, a symbolisé le match inabouti d'une équipe qui a appris que talent ne rimait pas forcément avec rendement.

Après le 2-0, Paris a même baissé de rythme, Rennes semblant plus proche du 3-0, avec Martin Terrier (61e) et Sulemana (62e). Mbappé s'est montré le plus remuant pour tenter de revenir, mais lui aussi a flanché. Messi a bénéficié d'un second coup-franc bien placé, mais sa tentative a frôlé la lucarne de Gomis (73e).

Rennes a failli bénéficier d'un penalty en fin de match (81e), initialement accordé par l'arbitre pour un pied haut d'Achraf Hakimi sur Laborde, mais Rudy Buquet s'est déjugé après consultation du VAR. Enfin, quelque chose allait dans le sens du PSG, mais c'était bien trop tard.



AFP