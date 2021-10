Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 37 minutes

Le Prix Bayeux des correspondants de guerre sera décerné samedi soir après six jours d'expositions, projections et débats témoignant de la violence de la répression par les dictatures et des atteintes à la liberté qui gagnent l'Europe.

