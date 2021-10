Dispensée pour cause de finale de Ligue des nations, la France suivra à distance le duel entre la Finlande et l'Ukraine samedi, qui lui disputent le ticket pour le Mondial-2022, lors de la 7e journée des qualifications.

Danemark et Angleterre, également leaders de leurs groupes, peuvent faire un nouveau pas vers le Qatar. En tête du groupe D avec 12 points, la France, qui dispute dimanche la finale de la Ligue des nations, guettera le match à Helsinki entre ses deux poursuivants, la Finlande et l'Ukraine. Les deux équipes totalisent cinq points, mais ont moins joué que les Français, respectivement deux et un match.

En cas de résultats favorables de leurs poursuivants, une victoire des Bleus le 13 novembre face au Kazakhstan, actuel dernier du groupe, ou le 16 en Finlande validerait leur qualification.

Dans le groupe A mené par le Portugal (13 pts), qui est exempté samedi et dispute un match amical contre le Qatar (21h15), la Serbie (2e) se déplace au Luxembourg (3e). En cas de victoire sur le Luxembourg mardi, le Portugal sera assuré de l'une des deux premières places du groupe (la première directement qualificative, la seconde synonyme de barrages). Si la Serbie ne prend qu'un point sur deux matches d'octobre, l'équipe de Cristiano Ronaldo sera directement qualifiée.

Pas de match au programme pour l'Espagne, finaliste de la Ligue des nations. Les leaders du groupe B (13 pts) surveilleront le match des Suédois, deuxièmes à quatre points mais avec deux rencontres en moins, qui accueillent le Kosovo. La Grèce (3e) se rend en Géorgie.

- Le Danemark roi des qualifs -

L'Italie, qui vient d'être battue en demi-finales de la Ligue des nations par la Roja et affronte la Belgique pour la troisième place, ne joue pas ce week-end dans le groupe C, dont elle occupe la tête avec 14 points. Les Suisses, deuxièmes avec deux matches en moins, vont tenter de revenir à trois points de la Nazionale. Les tombeurs de la France lors du dernier Euro reçoivent l'Irlande du Nord (3e).

Seule équipe victorieuse de tous ses matches, avec 22 buts marqués et zéro encaissé, le Danemark survole le groupe F avec 18 points. Les Danois, demi-finalistes du dernier Euro, seront assurés de l'une des deux premières places en cas de succès en Moldavie. L'Ecosse tentera de consolider sa deuxième place lors de la réception d'Israël (3e).

Déplacement tranquille a priori en Andorre pour l'Angleterre. A l'aller, début septembre, les Anglais s'étaient largement imposés 4-0. Les finalistes de l'Euro dominent les débats en tête du groupe I avec 16 points.

En cas de succès en Andorre puis contre la Hongrie et de résultats favorables dans les autres matches, les coéquipiers d'Harry Kane seront qualifiés pour le Mondial. L'Albanie, deuxième à quatre points, se rend en Hongrie (4e) alors que la Pologne (3e) accueille la lanterne rouge, Saint-Marin.

Programme des matches de la 7e journée des qualifications zone Europe pour le Mondial-2022 disputés samedi (en heures de Paris, GMT+2)

Groupe A

(18h00) Azerbaïdjan - Irlande

(20h45) Luxembourg - Serbie

Groupe B

(18h00) Géorgie - Grèce

(18h00) Suède - Kosovo

Groupe C

(15h00) Lituanie - Bulgarie

(20h45) Suisse - Irlande du Nord

Groupe D

(15h00) Kazakhstan - Bosnie

(18h00) Finlande - Ukraine

Groupe F

(18h00) Ecosse - Israël

(20h45) Moldavie - Danemark

(20h45) Iles Féroé - Autriche

Groupe I

(20h45) Andorre - Angleterre

(20h45) Hongrie - Albanie

(20h45) Pologne - Saint-Marin



AFP