Publié il y a 11 minutes / Actualisé il y a 11 minutes

Le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps a fait confiance à Presnel Kimpembe et Aurélien Tchouaméni pour débuter la finale de Ligue des nations contre l'Espagne de Ferran Torres, incertain mais finalement titulaire, dimanche à Milan.

Le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps a fait confiance à Presnel Kimpembe et Aurélien Tchouaméni pour débuter la finale de Ligue des nations contre l'Espagne de Ferran Torres, incertain mais finalement titulaire, dimanche à Milan.



Il s'agit des deux changements opérés par rapport à l'équipe alignée contre la Belgique (3-2) jeudi en demi-finale. Kimpembe prend place à gauche des trois défenseurs centraux composant la base arrière des Bleus, à la place de Lucas Hernandez. Tchouaméni remplace au milieu de terrain Adrien Rabiot, testé positif au Covid-19 samedi et forfait.

Benjamin Pavard à droite et Theo Hernandez à gauche occuperont les couloirs, comme face aux Diables rouges.

Antoine Griezmann, placé en soutien des attaquants Karim Benzema et Kylian Mbappé, honore sa 100e sélection sous le maillot national, une barre que seuls huit joueurs ont atteint avant lui. C'est le cas notamment de son sélectionneur Deschamps (103 sél.) et de son capitaine Hugo Lloris (134), désormais à huit capes du record de Lilian Thuram (142).

Au coup d'envoi, l'attaquant de l'Atlético Madrid ne fera pas face à Koke, son ami et coéquipier en club, remplaçant au profit de Rodri, milieu de Manchester City.

Par rapport à l'équipe victorieuse de l'Italie (2-1) mercredi à Milan, l'autre changement dans l'équipe d'Espagne concerne la défense centrale avec la titularisation d'Eric Garcia aux dépens de Pau Torres.

Il est aligné aux côtés d'Aymeric Laporte, ancien international français chez les jeunes, qui dispute à 27 ans son premier match contre l'équipe de France avec le maillot de l'Espagne. Il était sur le banc des Bleus lors du dernier France-Espagne, gagné 2-0 par la Roja mars 2017.

Ferran Torres, auteur d'un doublé contre les champions d'Europe italiens mercredi, est par ailleurs aligné en attaque. Le joueur de 21 ans évoluant à Manchester City était incertain en raison d'un coup reçu à un pied en demi-finale, ce qui l'a empêché de s'entraîner depuis.

Espagne: Simon - Azpilicueta, Eric Garcia, Laporte, Marcos Alonso - Gavi, Busquets (cap.), Rodri - Ferran Torres, Oyarzabal, Sarabia

Entraîneur: Luis Enrique.

France: Lloris (cap.) - Kounde, Varane, Kimpembe - Pavard, Pogba, Tchouaméni, T. Hernandez - Griezmann - Benzema, Mbappé.

Entraîneur: Didier Deschamps.

Arbitre: Anthony Taylor (ENG).



Par Elodie CUZIN - © 2021 AFP