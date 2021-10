Publié il y a 16 minutes / Actualisé il y a 16 minutes

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- OMS: des experts pour enquêter sur les origines du Covid -

L'OMS a dévoilé mercredi l'équipe de scientifiques chargée d'étudier de nouveaux agents pathogènes et éviter de futures pandémies, une lourde tâche à mener sous l'ombre pesante de l'enquête sur les origines du Covid-19, qui piétine.

Elle est composée de plus d'une vingtaine d'experts de haut rang, dont le virologue allemand Christian Drosten ou le Dr Jean-Claude Manuguerra de l'Institut Pasteur en France. Et devra notamment orienter l'OMS sur les prochaines mesures à prendre pour comprendre les origines du SARS-CoV-2.

- Reprise de la croissance au Royaume-Uni -

Le Royaume-Uni a vu son activité repartir avec une croissance de 0,4% en août, particulièrement dans le tourisme, la restauration, l'art et les divertissements, grâce à la levée de toutes les restrictions sanitaires liées à la pandémie. Le PIB reste cependant inférieur de 0,8% comparé à son niveau d'avant la pandémie.

Par ailleurs, selon une étude, les jeunes Britanniques, particulièrement touchés financièrement par la pandémie, font face aujourd'hui à une "crise du coût de la vie" et près de la moitié est aujourd'hui surendettée ou résisterait mal à un choc financier.

- Ports mondiaux durablement congestionnés -

La congestion qui touche les ports au niveau mondial et qui a contraint récemment plusieurs porte-conteneurs à se dérouter de l'Angleterre vers des ports européens va durer encore 6 à 9 mois, a indiqué mercredi l'Association des ports britanniques (BPA).

Cette situation, liée aux perturbations du trafic mondial causées par la pandémie, dure "depuis plus d'un an" et le blocage n'est pas spécifique au Royaume-Uni, la situation étant "bien pire en Chine et aux Etats-Unis", selon la BPA.

- Vers une prolongation du pass sanitaire en France -

Le projet de loi controversé prolongeant jusqu'au 31 juillet 2022 le recours possible au pass sanitaire en France a été présenté mercredi en Conseil des ministres.

Avec cette mesure, l'objectif du gouvernement est d'inciter les 26,5% des Français qui n'ont pas encore eu leurs deux doses à se faire vacciner.

Bien que l'épidémie soit largement sous contrôle, le gouvernement veut aussi se prémunir de tout procès en imprévoyance en cas de reprise de la contagion.

- Fin de l'état d'urgence à La Réunion -

L'île française de La Réunion va sortir vendredi de l'état d'urgence sanitaire qui avait été décrété le 13 juillet dernier en raison de la circulation accrue du coronavirus, selon un décret du gouvernement pris mercredi.

- Les mariages interdits au Congo -

Les autorités congolaises ont annoncé mercredi l'interdiction de toutes les cérémonies de mariages sur l'ensemble du territoire du Congo, en vue de stopper la propagation de l’épidémie.

"Les cérémonies de mariage civil, religieux, de mariage coutumier et de dot sont suspendues pour une durée de 45 jours", a déclaré le ministre de la communication à la télévision publique.

- Plus de 4,8 millions de morts -

La pandémie a fait au moins 4.861.478 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles, mercredi à la mi-journée.

Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 716.479 morts, suivis par le Brésil (601.398), l'Inde (451.189), le Mexique (282.773) et la Russie (219.329).

L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé.

