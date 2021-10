Publié il y a 41 minutes / Actualisé il y a 41 minutes

La Gendarmerie nationale a commandé 26 Alpine A110, des voitures de sport fabriquées en France par le groupe Renault, pour assurer des interventions rapides, a annoncé mercredi le ministère de l'Intérieur.

"A l'issue d'une mise en concurrence initiée en juin 2021, le ministère de l'Intérieur va acquérir des véhicules rapides d'intervention pour la Gendarmerie nationale. La société Renault a remporté le marché, avec le modèle Alpine A110 Pure", a indique le ministère dans un communiqué.

"Ces véhicules permettront aux forces de l'ordre de procéder à des interventions sur autoroute, impliquant des voitures en infraction à haute vitesse, dans le cadre de missions de sécurité routière ou de police judiciaire (trafic de stupéfiants par exemple). Deux d'entre eux seront dédiés à la formation en intervention rapide", précise le ministère.

Ces Alpine doivent remplacer les Renault Mégane RS qui équipent la gendarmerie depuis 2011.

Le constructeur espagnol Seat avait pourtant été retenu en septembre 2020, avec une commande de 17 Leon Cupra de 290 chevaux, moins onéreuses mais fabriquées en Espagne, comme la Mégane RS.

Dans sa première finition, celle commandée par la gendarmerie, l'A110, est proposée au catalogue à 48.666 euros hors taxes (58.400 euros TTC), et devra encore être transformée en voiture d'intervention par la société Durisotti.

Les forces de l'ordre avaient déjà été équipées à partir de 1967 de la première berlinette Alpine A110, reine des rallyes dans les années 1970.

Les brigades rapides ont ensuite été équipées de Citroën SM, de Renault 21 Turbo ou dernièrement de Subaru Impreza WRX.

Assemblées à Dieppe (Seine-Maritime), ces propulsions équipées d'un châssis en aluminium dépassent à peine une tonne sur la balance. Elles affichent une puissance de 252 chevaux, avec un 0 à 100 km/h en 4,5 secondes et une vitesse de pointe à 250 km/h, limitée électroniquement, et des émissions en cycle mixte de 152g de CO2 par kilomètre, selon le constructeur.

Lancée en 2017, l'Alpine n'a été produite qu'à un peu plus de 10.000 exemplaires, principalement en France. Mais le groupe Renault a de grandes ambitions pour la marque, qui est devenue son étendard en sport automobile, et doit voir sa gamme s'élargir avec trois modèles électriques d'ici à 2024, dont une remplaçante pour l'A110.



