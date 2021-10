Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 26 minutes

On le croyait déprimé, hors de forme... Neymar a répondu sur le terrain, marquant un but sublime et distribuant deux passes décisives lors de la victoire éclatante 4-1 du Brésil face à l'Uruguay, avec un doublé de Raphinha, jeudi, à Manaus.

