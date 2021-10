Publié il y a 40 minutes / Actualisé il y a 40 minutes

L'attaquant vedette Kylian Mbappé retrouve vendredi le Paris SG, contre Angers (21h00), pour le match d'ouverture de la 10e journée du championnat de France de football, après une trêve mouvementée, entre déclarations fracassantes et récompenses avec les Bleus.

Du prestigieux trio parisien "MNM", "Kyky" en sera le seul représentant, puisque l'Argentin Lionel Messi et le Brésilien Neymar ont été mobilisés par leur sélection jusqu'au dernier jour de la fenêtre internationale.

L'avant-centre de 22 ans a eu le temps, lui, de se remettre d'une quinzaine chargée, commencée par des entretiens aux médias L'Equipe et RMC dans lesquels il a confirmé son envie de partir au Real Madrid l'été dernier.

Ses propos ont ravivé la polémique entre le PSG et le Real, le directeur sportif parisien Leonardo accusant le président madrilène Florentino Pérez de lui "manquer de respect" après que ce dernier a déclaré espérer boucler le transfert de la superstar dès janvier, avant de faire machine arrière.

Aux polémiques sur l'avenir du joueur, dont le contrat avec le PSG expire en juin prochain, a succédé une grande performance avec l'équipe de France.

Buteur sur penalty en demi-finale contre la Belgique (3-2), puis lors de la finale contre l'Espagne (2-1), l'ancien Monégasque a contribué au sacre des Bleus en Ligue des nations.

Par ailleurs auteur de deux passes décisives, il a aussi reçu le trophée de meilleur buteur de cette "Finale à quatre" disputée en Italie.

Avec le club parisien, l'ambiance est moins à la fête, après une défaite à Rennes (2-0), avant la trêve, la première de la saison en Championnat.

L'idée, contre le SCO, est de se remettre en selle, avant un nouveau match décisif de Ligue des champions, mardi contre le RB Leipzig. Mbappé, aussi, veut se relancer: il reste sur six matches consécutifs sans marquer avec son club.

Lille, qui recevra Séville mercredi en C1, se rend samedi à Clermont (17h00), avant l'affiche entre Lyon et Monaco (21h00).

Marseille clôt la 10e journée par la réception de Lorient, dimanche (20h45).

Programme de la 10e journée de championnat de France

Vendredi

(21h00) Paris SG - Angers

Samedi

(17h00) Clermont - Lille

(21h00) Lyon - Monaco

Dimanche

(13h00) Troyes - Nice

(15h00) Bordeaux - Nantes

Brest - Reims

Metz - Rennes

Strasbourg - Saint-Etienne

(17h00) Montpellier - Lens

(20h45) Marseille - Lorient

Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. Paris SG 24 9 8 0 1 22 9 13

2. Lens 18 9 5 3 1 16 10 6

3. Nice 16 8 5 2 1 17 4 13

4. Angers 16 9 4 4 1 14 9 5

5. Marseille 14 8 4 2 2 14 10 4

6. Monaco 14 9 4 2 3 14 11 3

7. Lorient 14 9 3 5 1 10 9 1

8. Lille 14 9 4 2 3 13 14 -1

9. Nantes 13 9 4 1 4 13 10 3

10. Lyon 13 9 3 4 2 14 13 1

11. Rennes 12 9 3 3 3 12 9 3

12. Strasbourg 11 9 3 2 4 13 14 -1

13. Montpellier 10 9 2 4 3 16 16 0

14. Reims 10 9 2 4 3 10 11 -1

15. Clermont 10 9 2 4 3 12 20 -8

16. Bordeaux 7 9 1 4 4 11 20 -9

17. Troyes 6 9 1 3 5 8 14 -6

18. Metz 6 9 1 3 5 11 19 -8

19. Brest 4 9 0 4 5 10 18 -8

20. Saint-Etienne 4 9 0 4 5 8 18 -10



