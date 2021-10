Publié il y a 33 minutes / Actualisé il y a 1 minutes

Un an jour pour jour après son assassinat, des hommages au professeur Samuel Paty ont lieu samedi dans le Val-d'Oise où il vivait, dans les Yvelines où il enseignait, et à Paris où sa famille sera reçue à l'Élysée. A La Réunion, un rassemblement est prévu à 13 heures sur le parvis des Droits de l'Homme et de la laïcité à Champ Fleur, Saint-Denis.

