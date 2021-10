Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Keylor Navas est de retour dans le but du Paris Saint-Germain pour affronter le RB Leipzig, où le Portugais André Silva accompagne Christopher Nkunku en attaque, mardi (20h45) pour la 3e journée de Ligue des champions.

Blessé avec le Costa Rica, Navas a manqué le match contre Angers (victoire 2-1), vendredi, où jouait Gianluigi Donnarumma, mais reprend sa place dans les buts.

En l'absence de Neymar, légèrement touché aux adducteurs, Lionel Messi et Kylian Mbappé sont accompagnés par l'Allemand Julian Draxler en attaque.

L'Argentin Mauro Icardi qui ne s'est pas entraîné les deux derniers jours pour raisons familiales ne figure pas dans le groupe.

En défense, l'entraîneur Mauricio Pochettino aligne des latéraux très offensifs, le Marocain Achraf Hakimi à droite et le Portugais Nuno Mendes à gauche.

Côté Leipzig, André Silva occupe la pointe de l'attaque plutôt que le Danois Yussuf Poulsen, aidé de Nkunku, formé au PSG.

Avec Nkunku, Mohamed Simakan et Nordi Mukiele, trois joueurs français sont dans le onze de départ.

Habituel meneur, le Suédois Emil Forsberg, gêné à une cuisse, commence sur le banc.

Les équipes

Paris Saint-Germain: Navas - Hakimi, Marquinhos (cap), Kimpembe, Nuno Mendes - Herrera, Gueye, Verratti - Messi, Mbappé, Draxler

Entraîneur: Mauricio Pochettino (ARG)

RB Leipzig: Gulácsi - Mukiele, Klostermann, Simakan, Orban, Angelino - Adams, Haidara, Laimer - Nkunku, André Silva

Entraîneur: Jesse Marsch (USA)

Arbitre: Marco Guida (ITA)



