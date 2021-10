Publié il y a 24 minutes / Actualisé il y a 24 minutes

Lyon, emmené par Toko-Ekambi et Paqueta, a renversé le Sparta Prague jeudi lors de la 3e journée de Ligue Europa au cours de laquelle Monaco s'est imposé à Eindhoven et Marseille a enchaîné un troisième match nul contre la Lazio.

Comme lors de la victoire des Lyonnais contre Monaco lors de la dernière journée de Ligue 1, Lucas Paqueta, sur le banc en première période, a transformé le jeu d'un OL qui l'a emporté 4-3 à Prague, alors qu'il était mené 2-1 à la pause.

A l'origine de l'égalisation lyonnaise sur un but d'Houssem Aouar (53e), Paqueta a ensuite fait étalage de son talent pour donner l'avantage aux siens (67e). Prague avait mené 2-0 au bout de 20 minutes grâce à un doublé de Lukas Haraslin.

L'autre homme de la rencontre, Toko Ekambi a réduit la marge peu avant la pause (42e) et donné de l'air aux siens en fin de match (88e), inscrivant son 5e but en Europa Ligue cette saison.

Ce succès, le troisième en autant de rencontres, permet aux Lyonnais de prendre une confortable avance en tête du groupe A, reléguant le Sparta (2e) à 5 longueurs.

Trois victoires pour Lyon, trois nuls pour l'OM. A trois jours de la réception du PSG en L1, Marseille s'est contenté du 0-0 sur la pelouse de la Lazio Rome.

Parfois dominateurs en première période mais maladroits dans la finition, et en souffrance dans le deuxième acte, les Marseillais ne sont toujours pas parvenus à l'emporter cette saison en Europe et restent troisièmes du groupe E.

A l'issue de la rencontre, l'OM a évoqué dans un communiqué des "présomptions de cris racistes" à l'encontre de ses joueurs dans le stade olympique de Rome, expliquant se réserver "le droit de déposer plainte dans l’hypothèse où l’UEFA viendrait à confirmer ces graves accusations".

- Rennes aussi vainqueur en C4 -

De son côté, Monaco a pris la tête de son groupe grâce à un succès (2-1) décroché contre le PSV Eindhoven. Les Monégasques ont ouvert le score par Myron Boadu (20e) avant d'être rejoints par Cody Gakpo (59e). Mais un but de Diop en fin de rencontre (89e) a permis aux hommes de Niko Kovac de s'offrir un deuxième succès européen, synonyme de première place, à deux point de la Real Sociedad.

Dans les autres rencontres, Naples (groupe C), récemment battu à domicile par le Spartak Moscou, s'est bien relancé en battant le Legia Varsovie 3 à 0. Dans le groupe H, les Anglais de West Ham ont poursuivi leur sans-faute en battant les Belges de Genk 3 à 0.

En Ligue Europa conférence, Rennes a aussi pris la tête de son groupe après sa victoire contre les Slovènes du NS Mura (2-1).

Les Rennais, grâce à des réalisations de Serhou Guirassy sur penalty (16e) et du meilleur buteur de L1 Gaetan Laborde (41e) se retrouvent seuls en tête du groupe G après la défaite surprise de Tottenham contre le Vitesse Arnehm (1-0).

L'autre surprise de la journée a eu lieu dans le groupe C, avec la lourde défaite 6-1 de la Roma de Mourinho, qui avait aligné une équipe remaniée, contre les Norvégiens de Bodo Glimt.



