Un but de Mickaël Nadé inscrit dans le temps additionnel a permis à Saint-Etienne d'arracher un nul (2-2) face à Angers vendredi au terme d'un match de la 11e journée débuté avec une heure de retard en raison d'incidents provoqué par les groupes ultras stéphanois et disputé dans une ambiance tendue.

Ces derniers ont ciblé les joueurs, la direction du club mais aussi l'entraîneur Claude Puel, déjà menacé par une banderole accrochée jeudi aux grilles du centre d'entraînement. Son avenir reste malgré tout incertain en dépit de ce point obtenu et le coeur mis par son équipe pour aller le chercher alors que l'ASSE était menée 2-0.

Mais ce match pourrait coûter à l'ASSE plus cher que ce point du nul alors que la formation de Puel est toujours en quête d'une première victoire cette saison.

La LFP avait déjà sanctionné mercredi le club ligérien d'une fermeture de deux matches avec sursis de la tribune sud du stade Geoffroy-Guichard pour des incidents constatés au cours du derby contre Lyon (1-1), le 3 octobre.

La Ligue pourrait aussi aller plus loin après ces nouveaux incidents dans un stade du championnat de France avec une sanction d'un huis clos total pour un ou plusieurs matches voire un retrait de points.

Ce qui, dans la situation des Verts, serait un mauvais coup supplémentaire dans la course au maintien.

Car le coup d'envoi a d'abord été reporté en raison de dégâts causés sur les filets des buts, rafistolés par les services de la Métropole, propriétaire du stade Geoffroy-Guichard, alors que plusieurs ultras étaient entrés sur la pelouse et avaient envoyés fusées et autres fumigènes au moment de l'entrée des joueurs.

Stéphanois et Angevins sont finalement rentrés aux vestiaires avant de revenir sur la pelouse 45 minutes plus tard pour un nouvel échauffement.

Alors que la LFP cherche à vendre la L1 à l'étranger avec notamment le projet de jouer le match Monaco-Lyon en Chine, les images diffusées ne sont pas du meilleur effet, encore une fois.

- Les Verts ne lâchent rien -

Alors que les Verts, privés de plusieurs joueurs, ont maîtrisé la rencontre, ils ont concédé un but inscrit de la tête par Ismaël Traoré à la réception d'un coup-franc joué par Sofiane Boufal sur lequel la défense stéphanoise et le gardien Stefan Bajic ont été passifs (28).

Ce but a été suivi d'un second marqué par Angelo Fulgini à la conclusion d'un contre consécutif à un coup franc en faveur de l'ASSE (57e). Deux buts sur les deux seules frappes cadrées (sur quatre tentatives) des Angevins, ultra réalistes.

Les Foréziens, qui n'ont rien lâché, ont réduit la marque sur un coup franc de Wahbi Khazri (61e) et ont arraché une égalisation méritée avec ce but de Nadé qui a repris un centre de Saïdou Sow (90e+3).

Avec ce succès, le SCO se hisse provisoirement à la 4e place pendant que les Verts reviennent à trois points de Bordeaux (17e et premier non relégable).

L'incertitude sur la cession du club, au point mort, et sur le sort de Puel, comme l'attitude des groupes ultras, ne sont pas propices à la performance alors que Saint-Etienne doit jouer prochainement à Metz et à Troyes en recevant, entre-temps, Clermont, possiblement à huis clos.

Des équipes supposées à la portée des Stéphanois qu'ils devront battre pour décoller enfin.

Et quel que soit l'entraîneur sur le banc.



