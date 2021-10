Mikaela Shiffrin est redevenue la championne affamée qu'elle était. De nouveau sereine après deux saisons difficiles, l'Américaine a parfaitement lancé sa saison olympique en remportant samedi le géant inaugural de Sölden, sa 70e victoire en Coupe du monde.

Shiffrin, devancée de 2/100e par la championne du monde de la spécialité Lara Gut-Behrami après la première manche, a sorti le grand jeu sur le second tracé pour s'imposer finalement de 14/100e devant la Suissesse dans des conditions de neige parfaites, sous un grand soleil. Toutes deux ont laissé la concurrence loin derrière: la troisième, la tenante du gros globe, la Slovaque Petra Vhlova, termine à 1 sec 30/100e.

L'Italienne Marta Bassino, autre favorite en tant que tenante du titre du petit globe de la spécialité et victorieuse à Sölden l'an dernier, est elle partie à la faute dès la première manche, imitée par sa compatriote Federica Brignone dans la seconde.

Après un an de ski à huis clos, en raison de la pandémie de coronavirus, cette course inaugurale a marqué un semblant de retour à la normale avec la réapparition des stands pour acheter une bière, des schnitzels ou des bonnets siglés "Sölden", au bas du glacier de Rettenbach.

- Kilde en supporter -

Avec surtout quelque 9.000 spectateurs. Sans masques, mais après avoir dû montrer patte blanche - tests ou vaccins - aux points de contrôle Covid sur les routes menant aux pistes. Les skieuses n'ont pas boudé le plaisir de pouvoir saluer leurs fans-clubs, même si le cirque blanc reste soumis à des protocoles aussi stricts que la saison dernière, afin de garantir le bon déroulement de la saison sur la route des Jeux d'hiver de Pékin (4-20 février).

Le paysage retrouve quelques couleurs mais sur la piste, les reines du géant n'ont pas changé, avec le joli duel inaugural entre Shiffrin et Gut-Behrami, dans la lignée des Mondiaux de Cortina avec le géant remporté en février par la Suissesse. Sous les applaudissements du Norvégien Aleksander Aamodt Kilde, son compagnon présent dans l'aire d'arrivée, Shiffrin a confirmé son retour au premier plan, après avoir connu des soucis personnels.

La triple lauréate du gros globe (de 2017 à 2019) vient de vivre deux saisons plus difficiles après la mort brutale de son père et une perte assumée de motivation dans le contexte de la pandémie de Covid-19. De nouveau attirée par le général, avec son retour annoncé sur les épreuves de vitesse, elle marque les esprits d'entrée avec cette 70e victoire, à seulement 26 ans. Seuls le Suédois Ingemar Stenmark (86) et sa compatriote Lindsey Vonn (82) en comptent davantage.

- Worley déçue -

"C'est important de démarrer fort, je suis super heureuse", a-t-elle déclaré, après cette deuxième victoire à Sölden. Une course où il n'est pas toujours simple d'être au top, si tôt dans la saison: "Je pense que parfois certains ne forcent pas et voient ça comme un entraînement. Mais il faut vraiment attaquer, aujourd'hui c'était un bon jour."

Avec sa deuxième place, Lara Gut-Behrami, championne du monde 2020 du géant et de super-G, confirme aussi qu'il faudra compter avec elle après avoir été à la lutte jusqu'au bout pour le classement général la saison dernière.

La Française Tessa Worley termine pour sa part huitième, après avoir rattrapé par une seconde manche de haut vol (4e temps) une première décevante (16e).

"La Tessa qui réagit en deuxième manche comme d'habitude (sourires), c'est vraiment dommage parce que je termine trop loin en première pour pouvoir jouer quelque chose", a observé la Française.

La rentrée a été plus difficile pour Marta Bassino. Sortie de route après avoir forcé trop tôt avant le plat d'arrivée dans la première manche, l'Italienne garde toutefois le moral: "La chose positive, c'est que Sölden est tellement tôt dans la saison qu'il y a du temps pour retrouver des sensations."



AFP