Période chômée, écoles et restaurants fermés: la ville de Moscou a mis en place jeudi une série de restrictions sanitaires pour contenir l'épidémie de Covid-19 qui s'est accélérée en Russie en raison d'une vaccination poussive.

Signe de l'ampleur de la crise, la Russie, pays d'Europe le plus endeuillé par la pandémie de nouveau coronavirus, a enregistré jeudi 1.159 décès et 40.096 infections en 24 heures, son bilan quotidien le plus lourd.

Face à l'aggravation de la situation, la ville de Moscou a fermé jeudi et jusqu'au 7 novembre tous les restaurants, écoles, salons de beauté, magasins de vêtements, salles de sport et autres services jugés "non essentiels".

Seuls les lieux vendant des médicaments, des produits alimentaires et de première nécessité ont été autorisés à ouvrir par Sergueï Sobianine, le maire de Moscou, ville de loin la plus touchée par l'épidémie en Russie.

La plupart des entreprises et administrations cesseront en outre de travailler dans la capitale pendant cette période. Si les rues du centre de Moscou semblaient plus calmes jeudi matin, les principaux axes routiers restaient toutefois congestionnés et le métro bondé, ont constaté des journalistes de l'AFP.

- Echec de la vaccination -

Le bilan total des décès en Russie dépasse désormais 235.000, selon les chiffres du gouvernement. L'agence nationale des statistiques, qui a une définition plus large des morts du Covid, faisait état fin août de plus de 400.000 morts.

La troisième vague de l'épidémie est portée par le variant Delta du virus, plus contagieux, et le faible respect du port du masque et des mesures de distanciation, notamment dans les transports et les magasins.

Mais l'une des principales raisons de l'accélération de l'épidémie reste la campagne de vaccination laborieuse, sur fond de défiance d'une grande partie de la population vis-à-vis des autorités.

A peine environ un tiers des Russes sont totalement immunisés, selon le site spécialisé Gogov, alors que le pays a développé quatre vaccins, dont le Spoutnik V.

Le Kremlin a reconnu la semaine dernière l'échec de sa campagne de vaccination en comparaison avec l'Europe, mais a mis ce revers sur le compte de l'absence de "prise de conscience des citoyens".

Malgré tout, le gouvernement, soucieux de préserver une activité économique fragilisée par la pandémie, se refuse à toute mesure drastique comme un confinement.

- Russes en vacances -

Le président Vladimir Poutine a préféré décréter la semaine dernière une période chômée au niveau national du 30 octobre au 7 novembre, une mesure qu'il avait déjà prise à trois reprises dans le passé. Ces jours fériés sont censés réduire la circulation des personnes et donc du virus.

Mais en l'absence de confinement obligatoire, de nombreux Russes comptent partir en vacances pendant la période de restrictions.

Le maire de Sotchi, une station balnéaire située sur la mer Noire, a ainsi dit s'attendre à l'arrivée de 100.000 visiteurs et les sites des voyagistes sont pris d'assaut, avec une explosion des prix des billets d'avion pour la Turquie et l'Egypte.

Le Kremlin a exprimé mercredi sa préoccupation, mettant en garde contre des "conséquences épidémiologiques", tout en réaffirmant que ces déplacements n'étaient "pas interdits".

Autre destination populaire qui devrait connaître un afflux de touristes, la Crimée a renoncé à mettre en place un confinement généralisé du 30 octobre au 7 novembre, mais la commune de Sébastopol multipliera les contrôles de passes sanitaires.

La très touristique deuxième ville du pays, Saint-Pétersbourg, a pour sa part décidé de fermer quasiment tous les lieux publics pendant cette période et d'interdire les événements culturels et sportifs.



AFP