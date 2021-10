Publié il y a 7 heures / Actualisé il y a 7 heures

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Kamala Harris reçoit sa 3e dose -

La vice-présidente américaine Kamala Harris a reçu samedi sa dose de rappel du vaccin anti-Covid de Moderna, encourageant la population éligible à faire de même.

"J'ai reçu ma dose de rappel et je veux encourager tout le monde à le faire s'ils sont éligibles", a-t-elle dit après avoir été vaccinée par un membre de l'équipe médicale de la Maison Blanche.

- Le Canada s'engage à donner 200 millions de doses de vaccins d'ici fin 2022

Le gouvernement canadien s'est engagé samedi lors du sommet du G20 à offrir des millions de doses de vaccins supplémentaires aux pays pauvres pour combattre la pandémie de Covid-19 à l'échelle mondiale.

De ce nombre, 10 millions de doses du vaccin de Moderna seront offerts "rapidement" au pays en voie de développement, un engagement "immédiat" que dit prendre le gouvernement canadien.

- Au G20, Xi et Poutine demandent une reconnaissance mutuelle des vaccins -

Xi Jinping et Vladimir Poutine ont plaidé samedi au sommet du G20 pour une reconnaissance mutuelle des différents vaccins anti-Covid disponibles, en particulier entre pays membres du groupe des 20 grands pays industrialisés dont font partie la Chine et la Russie.

- La ville de Pékin ferme une partie de ses cinémas -

La capitale chinoise a ordonné la fermeture d'une partie de ses cinémas, au moment où le pays fait face à un rebond épidémique de Covid-19 à moins de 100 jours des Jeux olympiques d'hiver de Pékin.

Dans ce contexte, les autorités chinoises, qui appliquent une politique de tolérance zéro à l'égard du moindre cas de Covid-19, ont ressorti les grands moyens pour éradiquer une flambée épidémique pour le moment très limitée, avec moins de 300 cas.

- Allemagne: Merkel "inquiète" de la remontée des cas -

La chancelière sortante Angela Merkel s'est dite "inquiète" de la résurgence de la pandémie en Allemagne, mettant en garde contre une "certaine insouciance".

Tout en défendant l'absence d'obligation vaccinale en vigueur dans le pays, elle s'est déclarée "très attristée" que "deux à trois millions d'Allemands de plus de 60 ans ne soient toujours pas vaccinés".

- Russie: début d'une semaine chômée -

Une semaine chômée a commencé dans l'ensemble de la Russie, une mesure visant à enrayer la propagation du coronavirus dans ce pays le plus endeuillé d'Europe.

Selon le bilan officiel des autorités publié samedi, 40.251 nouveaux cas de coronavirus ont été recensés lors des dernières 24 heures, le nombre le plus élevé depuis le début de la pandémie.

- Jordanie: les expatriés risquent l'expulsion s'ils ne sont pas vaccinés -

Les autorités jordaniennes ont averti qu'elles allaient expulser, à partir de la mi-décembre, tout travailleur expatrié ne s'étant pas vu administrer deux doses de vaccin contre le Covid-19.

- Plus de 4,97 millions de morts -

La pandémie a fait au moins 4.979.103 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi en milieu de journée.

Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 745.678 morts, suivis du Brésil (607.694), de l'Inde (457.191), du Mexique (287.631) et de la Russie (236.220).

Ces chiffres se fondent sur les bilans officiels quotidiens de chaque pays, excluant les révisions à la hausse réalisées a posteriori par certains organismes statistiques. En prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, l'OMS estime que le bilan global de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé.

