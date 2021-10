Publié il y a 52 minutes / Actualisé il y a 52 minutes

Nice, vainqueur sur le fil à Angers grâce à Andy Delort (2-1), s'est emparé de la deuxième place de Ligue 1 dimanche lors de la 12e journée, où Bordeaux est également parvenu à gagner à domicile pour la première fois cette saison.

Les week-ends se suivent et se ressemblent pour les Aiglons. Comme il y a une semaine où ils avaient renversé l'OL (3-2) dans le temps additionnel, les Niçois ont cette fois glané la victoire dans les dernières secondes face à Angers (2-1), pour chiper la deuxième place du classement à Lens, tombé face à ces mêmes Lyonnais la veille (2-1).

Menés 1-0 à la pause après un pénalty transformé par Sofiane Boufal (29e), les hommes de Christophe Galtier s'en sont cette fois remis à Andy Delort, auteur d'un doublé (57e, 91e) dont une superbe reprise de volée dans le temps additionnel, pour renverser la vapeur.

Cette victoire permet à l'OGC Nice de devenir le nouveau dauphin du PSG --vainqueur (2-1) vendredi de Lille-- avec 23 points, et de le rester qu'importe le résultat de l'OM (4e, 19 pts) à Clermont (15e, 13 pts) dans la soirée (20h45).

Les Marseillais, qui comptent autant de points et une différence de buts égale à Rennes (+7), céderont leur quatrième place uniquement en cas de défaite au Stade Gabriel-Montpied. Car les Rennais ont été accrochés à Troyes (2-2).

Les Bretons ont ouvert le score par le biais de leur défenseur Nayef Aguerd (9e), auteur de son deuxième but en deux matches.

Mais c'est un autre défenseur, Adil Rami, pour son premier but sous la tunique troyenne (38e) qui a remis les deux formations à égalité, deux minutes avant que Tristan Dingomé (40e) ne donne l'avantage aux locaux.

Rennes a ensuite poussé pour finalement égaliser par le biais de Martin Terrier (81e).

- Briand sauve Bordeaux -

Dans le milieu de tableau, Strasbourg n'a fait qu'une bouchée de Lorient dans son antre de la Meinau (4-0). Les Strasbourgeois, grâce à un doublé d'Habib Diallo et un but de Ludovic Ajorque, menaient déjà 3-0 à la mi-temps, avant qu'Adrien Thomasson n'alourdisse la marque en deuxième période.

Un quatrième succès à la maison pour le Racing, tout comme pour Montpellier, qui a battu Nantes (2-0) avec des réalisations de Mollet (64e) et Wahi (71e) et revient à un point de son adversaire du jour.

Les Girondins de Bordeaux, eux, ont arraché leur première victoire à domicile cette saison, face à Reims (3-2), grâce à Jimmy Briand.

Menés 2-0 à la 63e, les Bordelais ont sonné la révolte par le biais de Yacine Adli (73e) et Jimmy Briand (78e). Ce dernier, qui est entré à la 66e minute, a par la suite pris ses responsabilités pour transformer le pénalty offert aux Girondins à la toute fin de rencontre (90e+5).

Les hommes de Vladimir Petkovic se donnent de l'air et remontent à la 16e place, désormais à 6 points de Brest, premier relégable, qui se déplace à Monaco à 17h00.



