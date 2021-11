Sans sa superstar Lionel Messi, le Paris SG peut effectuer un pas important vers la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, en cas de succès sur le terrain du RB Leipzig, mercredi (21h00).

Une victoire parisienne viendrait prolonger le bel automne du football français, magnifié mardi par l'exploit de Lille à Séville (2-1). Cela fait onze matches consécutifs sans défaite pour les clubs hexagonaux dans les trois coupes européennes. En tête de son groupe après trois journées, le PSG connaît jusque-là un parcours sans grande turbulence, excepté le match nul inaugural à Bruges (1-1).

La phase finale ne se trouve plus qu'à une poignée de points pour les coéquipiers de Marquinhos, vainqueurs de leurs deux derniers matches. Un troisième succès consécutif ne sera pas synonyme de qualification, mais presque, surtout si Manchester City bat Bruges dans le même temps. S'ils font le job, les Parisiens pourront se concentrer sur leur objectif de terminer premiers du groupe, avant le choc en Angleterre, le 24 novembre.

Mais au vu de son effectif de superstars, Paris doit faire un peu plus que le boulot: il doit s'imposer avec la manière, ce qu'il n'a pas fait lors du match aller (3-2) le 19 octobre. Après la rencontre, Kylian Mbappé avait reconnu que son équipe "ne jouait pas bien" et qu'elle "devait faire mieux".

- Di Maria de retour -

Depuis ce rendez-vous, les Parisiens n'ont pas montré de signes évidents de progrès. Ils se sont encore imposés in extremis vendredi contre Lille (2-1), en Championnat, avec un but à la 88e minute d'Angel di Maria.

Le retour de suspension de l'ailier argentin ouvre de belles perspectives de développement pour l'entraîneur Mauricio Pochettino. "Poche" pourra aussi compter sur Mbappé, remis d'une infection ORL qui l'a privé du dernier match, et de Neymar, bon face au Losc. "Chercher des résultats et le bon fonctionnement, c'est la réalité de l'équipe", a expliqué mardi le technicien argentin qui devrait poursuivre ses expérimentations tactiques, comme la défense à trois.

A Leipzig, "contrôle d'identité", titre mercredi le quotidien sportif L'Equipe. "Pochettino: un sérieux problème de style", lui répond en écho Le Parisien. En attaque, l'absence de Messi, gêné à une cuisse et à un genou, va retarder les recherches en cours, par l'entraîneur argentin, sur la meilleure manière de faire évoluer la "MNM".

- "Pas qu'un seul joueur" -

"Toute équipe avec Messi est plus forte. Mais pour +Leo+ comme pour moi, c'est une nouvelle équipe. Il doit encore s'adapter. La différence aujourd'hui, avec ou sans lui, n'est pas si grande", a assuré le milieu Georginio Wijnaldum. "Le collectif du PSG ne se résume pas qu'à un seul joueur", a expliqué l'entraîneur américain du RBL, Jesse Marsch, qui a préparé ses joueurs à la "tâche difficile, dans les un contre un", de contenir les Parisiens.

La "Pulga", qui avait signé un doublé à l'aller, a rejoint à l'infirmerie Marco Verratti, un autre élément important dans l'animation du jeu parisien. Ces absences donnent espoir aux Allemands, derniers du groupe, qui ont battu le PSG lors de sa dernière visite dans la Saxe (2-1) l'an dernier. Absent à l'aller, l'international espagnol Dani Olmo devrait aussi pouvoir jouer.

"Tout est ouvert jusqu'à la fin. Nous savons que nous sommes une très bonne équipe. On peut battre n'importe quel club à domicile", a lancé l'attaquant danois Yusuf Poulsen. Dans les autres rencontres, Liverpool, opposé à l'Atlético de Madrid, et l'Ajax Amsterdam, en visite au Borussia Dortmund, ont l'occasion de valider leur ticket pour les 8es de finale, comme l'ont fait mardi le Bayern Munich et la Juventus Turin.



AFP