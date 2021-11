Publié il y a 27 minutes / Actualisé il y a 27 minutes

L'un à bord d'un engin ultra volant, l'autre en faisant le tour du monde, ils ont vécu un chavirage qui a emporté leur voilier: Armel Le Cléac'h et Kevin Escoffier reviennent ensemble dans un même bateau.

"On a vécu un truc chaud" racontent Le Cléac'h et Escoffier dans un entretien à l'AFP, avant le départ dimanche au Havre de la Transat Jacques Vabre, course en double à destination de la Martinique.

Le Cléac'h reprend la mer à bord d'un Ultim (Maxi Banque Populaire), construit après la perte du précédent bateau volant lors de la Route du Rhum 2018; Escoffier retourne en course après le chavirage de son monocoque lors du dernier Vendée Globe.

Q: Qui a choisi l'autre pour cette Transat ?

Le Cléac'h: "Avant le Vendée Globe, Kevin faisait partie de ma short-list. Il remplissait toutes les cases, il a une connaissance de ces bateaux-là en terme de structures, de réglages, de comportement. C’est génial d’avoir Kevin avec moi."

Escoffier: "Une Transat Jacques Vabre en Ultim avec un bateau pour lequel j’ai participé à la conception, avec Armel avec qui on a vécu des histoires, j’ai dit oui tout de suite. Ce sont des bateaux qui mettent des étoiles dans les yeux, c’est juste les plus beaux bateaux au monde."

Q: Vous avez tous deux connu un chavirage. Avez-vous ressenti le besoin d'en parler ?

Le Cléac'h: "Je vais commencer (à répondre) parce que j’ai la primeur du truc."

Escoffier: "Tu as l’antériorité !"

Le Cléach': "Dans ce que j’ai vécu moi, Kevin était partie prenante, il était dans le team (Banque Populaire), il était dans la cellule stratégie météo de la course, il est venu m’accueillir sur un bateau de pêche à Vigo (Espagne), il était aux premières loges de l’accident et des premières heures à terre. On a pu discuter. Finalement, ce que moi j’ai vécu, il l’a très vite eu. Pour ma part, on n'a pas eu à se mettre tous les deux dans un canapé à raconter ma vie de naufragé, ça s’est fait parce qu’on était ensemble dans l’événement. Et dans ce que Kevin a vécu lui, moi je l’ai vécu de l’extérieur. Quand il est rentré en France, on a parlé Jacques Vabre et il m’a raconté ce qu’il a vécu. Je le connais un peu, j’avais l’impression qu’il avait pris le dessus, il n'avait pas l’air traumatisé".

Escoffier: "Moi je n’ai aucun problème à en parler, ça n’arrive pas tous les jours. Je le vis bien, y a un côté traumatisme, t’as vécu quelque chose de dangereux. Mais je n'ai pas l’impression. Ou alors le traumatisme a été très court. Je me suis senti en danger mais je ne suis pas traumatisé. Là ou j’aurais presque été traumatisé, c’est si j’avais fait une boulette, de manœuvre ou de gestion du bateau. J’ai fait le tour du truc, franchement ce n'est pas le cas. Et sportivement je n'ai pas été ridicule. J'ai appris beaucoup de choses. Certes j’ai aussi appris à faire du radeau, bien évidemment, mais j’espère ne pas trop en refaire !"

Q: Avoir la certitude que vous n'aviez fait pas d'erreur vous a aidés à tourner la page ?

Escoffier: "J’aurais eu plus de mal à m’en remettre si cette casse de bateau avait été de mon fait. Tu peux aussi remettre en cause ton projet, PRB (son sponsor, NDLR) aurait pu me dire: 'on vient de perdre un bateau à 2 millions d’euros - c’était à peu près la valeur de revente - c’est fini'. Pareil pour Armel, Banque Populaire aurait pu dire: 'l’Ultim c’est plié'. Tu le vis beaucoup mieux quand ton sponsor te suit."

Le Cléac'h: "J’ai le même retour d’analyse. Après la Route du Rhum, je voulais être sûr que je n’étais pas responsable de la perte du bateau parce que j’avais mal utilisé le bateau ou pas respecté le cahier des charges. C’était important pour avancer, dans ma démarche de passer à autre chose. Dire: "ok j’ai vécu un truc, ça a été chaud, y a un moment j’ai eu peur, j’ai failli mourir, je ne suis pas mort, j’ai été récupéré, la vie continue, j’ai envie de retourner naviguer et je ne suis pas responsable. Ok, on y va".

Q: Deux naufragés en duo, on vous le dit souvent ?

Escoffier: "Non mais t’imagines ! On nous en parle régulièrement. Les gens nous le disent pas forcément en face parce qu’on peut aussi arrêter de sourire, mais je suis sûr qu’il y en a plein qui ont dit : 'et bah punaise, les deux qui ont coulé des bateaux qui vont faire la Jacques Vabre ensemble !' Même mes frères m’ont envoyé des textos ! Faut en rire. On fait un sport mécanique, des fois ça casse. Dans notre cas, le seul truc dont il fallait se remettre c’est que c’était chaud au niveau physique. Et ça, ça a l’air d'aller !"



