Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 2 heures

Le XV de France féminin a surclassé la Nouvelle-Zélande (38-13), championne du monde en titre mais méconnaissable, samedi à Pau, pour son deuxième test automnal, à moins d'un an du prochain Mondial (8 octobre - 12 novembre 2022) organisé en Nouvelle-Zélande.

Les Bleues, déjà largement supérieures à l'Afrique du Sud (46-3) lors du premier duel de leur série de novembre samedi dernier à Vannes, affronteront de nouveau les Black Ferns, samedi prochain à Castres, pour boucler leur tournée automnale.

Le même jour, le XV de France masculin rencontrera lui aussi la Nouvelle-Zélande, mais au Stade de France.

Dans une chaleureuse ambiance au stade du Hameau et devant près de 12.000 spectateurs, la capitaine Gaëlle Hermet et ses partenaires se sont imposées 6 essais à 1, dont un doublé de l'ailière Cyrielle Banet, pour décrocher une troisième victoire consécutive face aux championnes du monde en titre.

Les deux derniers duels avec les Néo-Zélandaises avaient donc déjà tourné à l'avantage des Françaises qui s'étaient imposées 30-27 à Grenoble en novembre 2018 puis 25-16 à Chula Vista, en Californie, en juillet 2019 lors des Super Series.

Les Néo-Zélandaises, en phase de reconstruction, affichent toujours un zéro pointé pour leur retour en Europe après avoir subi déjà deux claques lors de leur double confrontation avec les Anglaises, N.1 mondiales (43-12 puis 56-15).

Les joueuses d'Annick Hayraud ont pris le dessus sur les Black Ferns en première période, en marquant trois essais. Le premier, signé Banet, est intervenu à peine après dix minutes de jeu à la suite d'un maul, dont les Anglaises avaient déjà usé et abusé à bon escient face aux Néo-Zélandaises, friables en défense.

- Ballons portés -

Banet a récidivé en réceptionnant un magnifique coup de pied de gauche à droite de la centre Gabrielle Vernier, à l'issue d'une action d'école.

La sortie pour protocole commotion de l'ailière Caroline Boujard, l'une des attaquantes bleues les plus vivaces, n'a pas désorganisé l'équipe de France. La jeune Chloé Jacquet (19 ans), vice-championne olympique à sept à Tokyo, est rentrée en jeu au poste d'arrière et s'est illustrée en marquant son premier essai international à quinze pour sa deuxième sélection.

Les Bleues ont enfoncé le clou en seconde période, en marquant trois nouveaux essais à chaque fois sur des ballons portés, décidément un point noir pour les Néo-Zélandaises. L'arrière Emilie Boulard, repositionnée à l'aile, la talonneuse Agathe Sochat et la demie de mêlée remplaçante Laure Sansus ont aplati chacune à leur tour sous les vivats d'un public béarnais ravi qui a entonné la Marseillaise.

Les Black Ferns ont sauvé l'honneur en marquant un essai en fin de match. Mais les Françaises tenaient déjà un succès prestige face aux quintuples championnes du monde (record), en plein doute à moins d'un an de leur Mondial.



Par Anna CUENCA - © 2021 AFP