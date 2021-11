Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) est remonté de la 10e place sur la grille pour remporter le Grand Prix du Brésil de Formule 1 dimanche et réduire son retard au championnat sur Max Verstappen (Red Bull).

Le Néerlandais, deuxième, a désormais 14 points d'avance, contre 21 au terme de la course sprint de la veille. Le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) complète le podium.

Pour Hamilton, c'est le premier succès depuis le GP de Russie fin septembre, soit il y a un mois et demi. Et c'est peu dire qu'il a dû se battre pour aller le chercher !

Plus rapide lors des qualifications vendredi, le septuple champion du monde a vu ses chronos annulés car sa voiture a été déclarée non réglementaire.

Vingtième sur la grille de départ de la course sprint qualificative samedi, il est remonté jusqu'à la cinquième place finale.

Mais une nouvelle pénalité de cinq places pour changement de moteur l'attendait sur la grille du GP dimanche.

Cela ne l'a pas empêché de remonter jusqu'à la deuxième place derrière Verstappen, leader après avoir pris le meilleur sur le poleman Bottas au départ, dès le 19e tour sur 71.

Puis de prendre le meilleur sur le Néerlandais à la régulière, en piste, au 59e tour, à sa troisième tentative.

La lutte de haute volée pour le titre (le huitième pour Hamilton -- un record -- ou le premier pour Verstappen ?) se poursuivra donc au Qatar dès la semaine prochaine, pour la dernière épreuve d'une série de trois en trois semaines.

Le Mexicain Sergio Pérez (Red Bull) termine au pied du podium et prive Hamilton du point du meilleur tour. Le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) ferme le Top 5.

L'Espagnol Carlos Sainz Jr (Ferrari), les Français Pierre Gasly (AlphaTauri) et Esteban Ocon (Alpine), l'Espagnol Fernando Alonso (Alpine) et le Britannique Lando Norris (McLaren) entrent également dans les points, aux dix premières places.

A noter les abandons de l'Australien Daniel Ricciardo (McLaren) et du Canadien Lance Stroll (Aston Martin).



